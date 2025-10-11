Jordi Alba si ritira e confida: "Ho deciso dopo aver firmato il rinnovo con l'Inter Miami"

Ripercorrendo la lunghissima e vincente carriera di Jordi Alba tra club (specialmente al Barcellona) e Spagna, possiamo contare 22 trofei complessivi e la storia del calcio spagnolo per la quale per grandi meriti ha lasciato il segno. Attualmente all'Inter Miami e fresco di annuncio del suo ritiro dal calcio, ha raccontato di aver cambiato idea sul suo futuro appena dopo aver firmato il prolungamento con la società statunitense fino al 2027. Preferendo appendere gli scarpini al chiodo a 36 anni.

Racconto

"È vero che ho rinnovato il mio contratto a maggio, ma le conversazioni sono iniziate molto prima e forse è vero che il periodo da maggio a ottobre non è stato lungo, ma è una decisione che ho meditato, che ho maturato nel tempo, ed è già da un po’, diciamo 3 o 4 settimane, che l’ho comunicata alla squadra, al club", le parole riportate da ESPN. "Ovviamente era una decisione che dovevo rendere pubblica. Ho capito che spettava a me condividere questo tipo di situazione e, alla fine, credo che sia una decisione ponderata e, secondo me, la migliore".

Non è una scelta dettata dalle sue condizioni: "Fisicamente sto ancora bene, ma ho valutato tutto e penso sia la scelta più onesta, più giusta, ed è anche una decisione che ho preso da solo. È cambiata, proprio come succede a tutti: ogni essere umano può cambiare idea da un giorno all’altro. La mia riflessione è durata mesi, quindi trovarmi in un posto dove non sarò al 100% o dove non potrò dare tutto quello che voglio, o che forse dovrei dare, beh... preferisco farmi da parte. Penso sia il momento giusto".