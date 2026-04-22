Girona, c'è l'accordo per Oleksandr Pyshchur: 1 milione all'ETO Győr per il bomber ucraino
Il Girona è pronto a formalizzare l'acquisto di Oleksandr Pyshchur, definendo gli ultimi passaggi burocratici dell'operazione con l'ETO Győr. Il club spagnolo verserà circa 1 milione di euro nelle casse della società ungherese per assicurarsi il giovane centravanti ucraino, confermando la propria strategia di scouting mirata sui talenti emergenti.
Il calciatore ha già dato il suo totale gradimento al trasferimento, preparandosi a compiere il grande salto verso la La Liga. L'investimento riflette la volontà dei catalani di rinforzare il reparto offensivo con un profilo fisico e di prospettiva, capace di inserirsi negli schemi di una delle realtà più interessanti del calcio europeo.
L'operazione sarà ufficialmente completata a breve, ma il nuovo attaccante si aggregherà alla rosa del Girona a partire dal mese di giugno. Pyshchur inizierà quindi la nuova avventura in Spagna con l'inizio della prossima stagione, pronto a mettersi a disposizione del tecnico per affrontare le sfide del campionato iberico.
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