Il Maiorca ha celebrato il suo Pirata goleador: una coreografia dedicata a Muriqi

Serata speciale allo stadio Son Moix, dove il Maiorca ha ospitato il Valencia nella sfida della 33ª giornata della La Liga. Prima ancora del calcio d’inizio, il protagonista assoluto è stato uno solo: Vedat Muriqi.

L’attaccante kosovaro è stato infatti omaggiato dai tifosi del Mallorca con una coreografia spettacolare. Sugli spalti è apparsa la sua immagine accompagnata dalla scritta "Isla Pirata", il soprannome che identifica l'ex giocatore della Lazio. Un tributo che conferma il forte legame tra Muriqi e l’ambiente maiorchino, costruito nel tempo grazie a prestazioni sempre più decisive. Il centravanti sta vivendo infatti una stagione di altissimo livello, con 21 gol in campionato, numeri che lo collocano tra i migliori marcatori della Liga, alle spalle soltanto di Kylian Mbappé.

Muriqi ha raggiunto un traguardo storico con le reti segnate in questa stagione: è diventato il miglior marcatore di sempre del Maiorca in Liga, superando una leggenda del club come Samuel Eto'o. Il riconoscimento dei tifosi, quasi tutti muniti di cappello da pirata, arriva dunque in un momento di piena consacrazione per l’attaccante, sempre più leader tecnico ed emotivo di una squadra che sta lottando per la salvezza.