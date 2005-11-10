Monaco, Lamine Camara verso il Liverpool? Pronta un'offerta da oltre 50 milioni

Il Liverpool è pronto a fare una proposta da oltre 50 milioni per Lamine Camara, centrocampista del Monaco e della nazionale senegalese. Da capire se il Monaco vorrà lasciarlo eventualmente partire, ma l'intenzione degli Scousers è quella di puntare ad acquistarlo già durante il mercato di gennaio per rinforzare l'organico.

C'è concorrenza?

Nell'ultima estate era a un passo dal Chelsea, movimento che poi non si è concluso. Ora gli uomini di Xabi Alonso pensano ad Alex Scott del Bournemouth, lasciando quindi via libera a un'eventuale offensiva dei Reds. Probabile che già nelle prossime settimane ci siano contatti fra le parti.

Le sue parole dopo la possibilità Chelsea

"È stato un mercato movimentato e difficile. C’era la possibilità che partissi, ma non si è concretizzata all’ultimo momento e fa parte del calcio. Ho voltato pagina e ora sono concentrato sulla stagione. Essere rimasto non significa che non avessi voglia di partire ma ora sono qui e voglio aiutare la squadra. Il calcio va veloce, magari altre opportunità arriveranno, ma per il momento penso solo al Monaco. Del futuro parleremo a fine stagione. I miei compagni più esperti mi hanno aiutato molto dopo quello che è successo. È un’esperienza che mi ha fatto crescere nel calcio"