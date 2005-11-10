MLS, i risultati della notte: vincono Inter Miami e LAFC, Griezmann ancora in gol

Sono ben quindici le partite della MLS disputate nella notte italiana. Tra i risultati più importanti spicca il successo dell'Inter Miami, che ha superato 2-0 il New York City grazie alle reti di Allende e Rodrigo De Paul, servito da un assist di Lionel Messi. Pari spettacolare invece tra Toronto FC e Orlando City (3-3), con Antoine Griezmann ancora a segno: per il francese è arrivato il decimo gol stagionale in MLS.

Successi esterni per Atlanta United (3-0 sul campo del CF Montreal), New England Revolution (3-2 a Cincinnati) e Philadelphia Union (3-1 contro il Chicago Fire). Vittorie casalinghe per Columbus Crew (3-1 sul Charlotte), DC United (2-1 sui New York Red Bulls), FC Dallas (1-0 contro i Seattle Sounders), Nashville SC (4-0 sullo Sporting Kansas City), Los Angeles FC (3-1 sull'Austin FC) e Los Angeles Galaxy (2-0 sui Portland Timbers).

Tre invece i pareggi: oltre al 3-3 tra Toronto e Orlando, hanno chiuso sull'1-1 Real Salt Lake-San Jose Earthquakes e sul 2-2 Colorado Rapids-Minnesota United, mentre St. Louis City e Vancouver Whitecaps non sono andate oltre lo 0-0. Ricco di gol anche il 3-3 tra San Diego FC e Houston Dynamo.

Tutti i risultati

CF Montreal - Atlanta United 0-3

Cincinnati - New England Revolution 2-3

Columbus Crew - Charlotte 3-1

DC United - New York Red Bulls 2-1

Inter Miami - New York City FC 2-0

Toronto FC - Orlando City 3-3

Chicago Fire - Philadelphia Union 1-3

FC Dallas - Seattle Sounders 1-0

Nashville SC - Sporting Kansas City 4-0

St. Louis City - Vancouver Whitecaps 0-0

Colorado Rapids - Minnesota United 2-2

Real Salt Lake - San Jose Earthquakes 1-1

Los Angeles FC - Austin FC 3-1

Los Angeles Galaxy - Portland Timbers 2-0

San Diego FC - Houston Dynamo 3-3