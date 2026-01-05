Ufficiale Hoffenheim, un talento dal Borussia Dortmund: arriva in prestito l'americano Campbell

L'Hoffenheim rinforza il reparto offensivo puntando su uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale. Il club tedesco ha infatti ufficializzato l’arrivo in prestito oneroso (1,5 milioni) di Cole Campbell dal Borussia Dortmund fino al termine della stagione 2025/26, assicurandosi anche un’opzione per l’acquisto definitivo. Il calciatore statunitense, classe 2006, resta sotto contratto con il BVB fino al 30 giugno 2028.

"Cole è un esterno offensivo di grande talento e con enormi margini di crescita, che seguiamo da tempo", ha spiegato Andreas Schicker, direttore sportivo dell’Hoffenheim. "È un giocatore molto rapido, forte nell’uno contro uno e capace di agire su entrambe le fasce. Siamo convinti che possa dare nuove soluzioni e freschezza al nostro attacco".

Arrivato a Dortmund nel 2022, Campbell ha firmato il suo primo contratto da professionista nell’estate del 2024. Pur collezionando finora solo cinque presenze in Bundesliga, si è messo particolarmente in luce nei settori giovanili: con le formazioni Under 17 e Under 19 del Borussia ha disputato 58 partite ufficiali, realizzando 19 gol e fornendo 20 assist, numeri che ne certificano l’impatto offensivo. Nato a Houston, in Texas, Campbell possiede anche la cittadinanza islandese. Proprio in Islanda ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con l’FH Hafnarfjörður, debuttando nella massima serie a soli 15 anni. Nella stagione successiva ha vestito la maglia del Breidablik, laureandosi campione d’Islanda nel 2022.

A livello internazionale, dopo sette presenze con l’Under 17 islandese, nel 2024 ha scelto di rappresentare gli Stati Uniti, partecipando ai Mondiali Under 20 in Cile nel 2025, dove ha giocato tutte le gare fino ai quarti di finale. Più recentemente è entrato nel giro della nazionale U23 americana.