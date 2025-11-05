Il Bayern batte anche il PSG e fa 16 su 16 in stagione. Kompany: "Sfida decisa da dettagli"

Presente in conferenza stampa dopo il successo del Bayern Monaco sul PSG al Parc des Princes (2-1), Vincent Kompany ha analizzato con lucidità una vittoria maturata al termine di una sfida di altissimo livello. Per il tecnico belga, il match è stato un perfetto esempio di quanto la Champions League sappia premiare chi sa curare ogni minimo particolare: "Questo tipo di partite si gioca su un filo sottilissimo. Ci sono tre o quattro momenti in cui, se perdi il pallone, tutto può cambiare", ha spiegato Kompany. "Ogni volta che abbiamo affrontato il PSG, la differenza è stata fatta da questi episodi. Il PSG gioca sempre con un’intensità straordinaria, con un pressing enorme. Noi anche. Tutto si decide su qualche situazione di recupero palla".

L’ex difensore del Manchester City ha poi voluto sottolineare l’importanza del lavoro collettivo, che ha portato 16 vittorie nelle prime 16 partite stagionali: "Il gruppo vive del talento individuale. Senza Upamecano che vince i duelli, o Laimer che combatte con Barcola, sarebbe impossibile sopravvivere in partite di questo livello".

Infine, Kompany ha ricordato i precedenti recenti tra le due squadre: "Anche negli Stati Uniti, nella Coppa del Mondo per club (2-0 per il PSG), si è deciso tutto su dettagli. Lo stesso quando vincemmo in casa (1-0) nella scorsa Champions. Quando due squadre di questo livello si affrontano, bisogna aspettarsi sempre fuochi d’artificio… ma non sai mai da che parte esploderanno".