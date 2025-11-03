Bayern, Kompany affronta Luis Enrique: "Un rivoluzionario. E lo criticavano..."

Non solo Real Madrid-Liverpool: la serata di domani in Champions League regalerà agli appassionati di calcio un'altra finale anticipata, quella fra il Paris Saint-Germain ed il Bayern Monaco, in programma alle 21 al Parco dei Principi.

L'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato in conferenza stampa, nel corso della quale ha parlato in maniera entusiastica dei prossimi rivali: "Sono impressionato dallo spirito di squadra del PSG" - le sue parole - ". Sono molto colpito dallo spirito di squadra, dalla capacità di riconquistare il possesso palla e dalle qualità individuali. Contro il PSG non basta concentrarsi su un solo giocatore. Il PSG ha sempre avuto giocatori di livello mondiale. Anche noi possediamo queste grandi qualità, ed è per questo che la partita di domani sarà davvero emozionante".

Poi ha elogiato il tecnico rivale, Luis Enrique: "Ha fatto qualcosa di rivoluzionario al PSG. È arrivato con un'idea. L'intero pacchetto che ha portato qui non dovrebbe essere sottovalutato. Attuare un cambiamento così grande non è stato facile. Ha anche ricevuto molte critiche qui".

Sulla forza dei parigini, ha aggiunto: "Ciò che rende questa squadra del PSG così forte è il lavoro di squadra in ogni fase della partita. Dobbiamo credere di essere capaci e giocare una partita perfetta; affrontiamo la squadra vincitrice della Champions League e una delle favorite".