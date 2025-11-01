Bayern, Kompany: "Abbiamo piena fiducia nei nostri giocatori. Jackson? Sta facendo bene"

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen: "Non è compito mio decidere chi sia il migliore tra i nostri avversari. A me interessa solo che vinciamo. Il fatto è che la rivalità della scorsa stagione è ancora viva. Quando affrontiamo un avversario come questo, non dobbiamo sottovalutarlo, e non lo faremo. Ma giochiamo in casa. Abbiamo piena fiducia nei nostri giocatori. È pur sempre calcio, non ci sono garanzie, ma crediamo di poter offrire una buona prestazione.

Nicolas Jackson? Sta facendo un ottimo lavoro! Abbiamo parlato del suo inserimento la scorsa settimana e, a mio parere, si è ambientato molto rapidamente. So perché viene posta questa domanda, ma non ho problemi ad avere un'opinione completamente diversa sulla sua prestazione rispetto a quanto a volte riportato dai media.

La mia sensazione contro il Dortmund nel primo tempo è stata: ha giocato un ruolo eccezionale nel permetterci di giocare. Lo stesso è stato vero a Pafos. Ha capito come interpretare il nostro gioco molto velocemente, anche contro il Brugge. È un attaccante. Se segna, è il migliore. Altrimenti, non è abbastanza? Non è così che vedo la partita. Siamo felici che sia qui, e diventerà importante in questa stagione. Le sue capacità di gioco sono già al livello giusto. Ho già visto alcune cose positive, e manterremo la calma e il supporto: il resto verrà da sé".