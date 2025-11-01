Matthaus attacca Nico Jackson, ma Kompany: "Non ho problemi ad avere un'opinione diversa"

Mentre il Bayern Monaco, con 14 vittorie su 14 partite ufficiali disputate finora in stagione, si gode l'avvio da sogno e le stelle arrivate dal mercato estivo. Eppure c'è chi non trova ancora consensi da Lothar Matthaus, ex leggenda dei bavaresi e della Nazionale tedesca, come ha fatto notare nel podcast BILD 'Bayern-Insider' a proposito Nicolas Jackson (arrivato in prestito dal Chelsea per 16,5 milioni di euro): "Riceve poco spazio in campo e, quando gioca, sembra ancora un po’ un corpo estraneo. Con Olise, Kane, Diaz, Kimmich, Pavlovic, la palla gira. Con lui, invece, resta sempre un po’ ferma, o comunque nel gioco di passaggi non è ancora così incisivo".

Ma l’allenatore del Bayern, Vincent Kompany, la pensa diversamente e ha voluto difendere il nuovo arrivato: "Lavora molto bene. Secondo me, la sua integrazione è stata molto rapida. Non ho problemi ad avere un’opinione totalmente diversa da quella che a volte viene comunicata dai media". E l'esempio proposto dal tecnico di 39 anni è il contributo dato nel big match contro il Borussia Dortmund: "A mio avviso, nella prima metà contro il Dortmund ha giocato in modo straordinario. Lo ha fatto anche contro il Pafos. Contro il Bruges è entrato bene in partita".

E ha aggiunto: "È un attaccante. Quando segna, diciamo che è il migliore. E quando non segna, si tende a dire che non basta. Io però non guardo solo una singola partita. Credo che sarà ancora importante per noi in questa stagione". E sullo sviluppo di Nico Jackson: "Integrazione significa che ci vuole sempre un po’ di tempo. Ma nel suo caso, dal punto di vista tecnico, è già dove deve essere. Prima o poi arriveranno anche le statistiche, e allora tutti diranno comunque: ‘Bravo giocatore!’. Ho già visto cose buone, quindi restiamo tranquilli e lo sosteniamo".