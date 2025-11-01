Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Matthaus attacca Nico Jackson, ma Kompany: "Non ho problemi ad avere un'opinione diversa"

Matthaus attacca Nico Jackson, ma Kompany: "Non ho problemi ad avere un'opinione diversa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 15:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

Mentre il Bayern Monaco, con 14 vittorie su 14 partite ufficiali disputate finora in stagione, si gode l'avvio da sogno e le stelle arrivate dal mercato estivo. Eppure c'è chi non trova ancora consensi da Lothar Matthaus, ex leggenda dei bavaresi e della Nazionale tedesca, come ha fatto notare nel podcast BILD 'Bayern-Insider' a proposito Nicolas Jackson (arrivato in prestito dal Chelsea per 16,5 milioni di euro): "Riceve poco spazio in campo e, quando gioca, sembra ancora un po’ un corpo estraneo. Con Olise, Kane, Diaz, Kimmich, Pavlovic, la palla gira. Con lui, invece, resta sempre un po’ ferma, o comunque nel gioco di passaggi non è ancora così incisivo".

Ma l’allenatore del Bayern, Vincent Kompany, la pensa diversamente e ha voluto difendere il nuovo arrivato: "Lavora molto bene. Secondo me, la sua integrazione è stata molto rapida. Non ho problemi ad avere un’opinione totalmente diversa da quella che a volte viene comunicata dai media". E l'esempio proposto dal tecnico di 39 anni è il contributo dato nel big match contro il Borussia Dortmund: "A mio avviso, nella prima metà contro il Dortmund ha giocato in modo straordinario. Lo ha fatto anche contro il Pafos. Contro il Bruges è entrato bene in partita".

E ha aggiunto: "È un attaccante. Quando segna, diciamo che è il migliore. E quando non segna, si tende a dire che non basta. Io però non guardo solo una singola partita. Credo che sarà ancora importante per noi in questa stagione". E sullo sviluppo di Nico Jackson: "Integrazione significa che ci vuole sempre un po’ di tempo. Ma nel suo caso, dal punto di vista tecnico, è già dove deve essere. Prima o poi arriveranno anche le statistiche, e allora tutti diranno comunque: ‘Bravo giocatore!’. Ho già visto cose buone, quindi restiamo tranquilli e lo sosteniamo".

Articoli correlati
Chelsea, allarme attacco: caos Nico Jackson, sondato l'ex obiettivo del Milan Harder... Chelsea, allarme attacco: caos Nico Jackson, sondato l'ex obiettivo del Milan Harder
Il Bayern non getta la spugna: trattativa a oltranza per Nico Jackson, ma in prestito... Il Bayern non getta la spugna: trattativa a oltranza per Nico Jackson, ma in prestito
Chelsea, Nico Jackson è out: una soluzione rapida per il Newcastle al caso Isak Chelsea, Nico Jackson è out: una soluzione rapida per il Newcastle al caso Isak
Altre notizie Calcio estero
Al secondo posto in Liga c'è il Villarreal: poker al Rayo Vallecano e sorpasso al... Al secondo posto in Liga c'è il Villarreal: poker al Rayo Vallecano e sorpasso al Barcellona
PSG-Nizza, le formazioni ufficiali: Luis Enrique non fa turnover in vista del Bayern... PSG-Nizza, le formazioni ufficiali: Luis Enrique non fa turnover in vista del Bayern Monaco
Papà Ronaldo osserva e Cristianinho lo emula: firmato il primo gol nel Portogallo... Papà Ronaldo osserva e Cristianinho lo emula: firmato il primo gol nel Portogallo U16
Matthaus attacca Nico Jackson, ma Kompany: "Non ho problemi ad avere un'opinione... Matthaus attacca Nico Jackson, ma Kompany: "Non ho problemi ad avere un'opinione diversa"
Betis, Pellegrini positivo: "Isco dopo la pausa nazionali sarà pronto". E parla di... Betis, Pellegrini positivo: "Isco dopo la pausa nazionali sarà pronto". E parla di Amrabat
Arteta ne cambia 10, Calafiori torna titolare: Burnley-Arsenal, le formazioni ufficiali... Arteta ne cambia 10, Calafiori torna titolare: Burnley-Arsenal, le formazioni ufficiali
Ndoye torna dal 1', Zirkzee bocciato: Nottingham Forest-Man United, le formazioni... Ndoye torna dal 1', Zirkzee bocciato: Nottingham Forest-Man United, le formazioni ufficiali
Un segugio di talenti per il Chelsea, Dave Fallows: "Colpito dal lavoro già svolto... UfficialeUn segugio di talenti per il Chelsea, Dave Fallows: "Colpito dal lavoro già svolto dal club"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dalle motivazioni dell'addio agli scenari immediati per il dopo Pradè. Le ultime sulla Fiorentina
Immagine top news n.1 Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira
Immagine top news n.2 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.3 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Immagine top news n.4 Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo
Immagine top news n.5 Genoa, arriva la risoluzione con Vieira. L'allenamento sarà diretto da Murgita e Criscito
Immagine top news n.6 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.7 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Zaniolo: "Ringrazio i compagni per avermi accolto. L'ambizione è quella di fare bene a Roma"
Immagine news Serie A n.2 Napoli-Como, le formazioni ufficiali: Conte ritrova Rrahmani e Hojlund, Fabregas con Morata
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, tra poco la conferenza stampa di Juric post Udinese
Immagine news Serie A n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Udinese con Juve e Bologna, scavalcata l'Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Atalanta 1-0, le pagelle: Zaniolo match winner, Karlstrom onnipresente
Immagine news Serie A n.6 Diego Lopez è il nuovo ds del Genoa: "Confido di essere all'altezza delle aspettative"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Frosinone, caos arbitrale: tre rigori fischiati e due revocati dal VAR al Dei Marmi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 11ª giornata: Frosinone corsaro e primo in classifica. Pareggio all'Euganeo
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Piccoli: "Era il momento di cambiare rotta. Rinaudo è la persona giusta"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella-Empoli, le formazioni ufficiali: sfida a distanza Fumagalli-Pellegri
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: "Vogliamo tornare in campo per riscattare il ko nel derby"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 11ª giornata: Frosinone e Sudtirol in vantaggio con un gol poco prima del 45'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: sette squalificati per un turno
Immagine news Serie C n.5 Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare bene"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, il programma della 4ª: oggi Milan-Lazio e due scontri salvezza
Immagine news Calcio femminile n.6 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…