Ufficiale Il Brest si regala Daounda Guindo: il terzino maliano arriva dal Salisburgo

Il Brest ha annunciato l’arrivo di Daounda Guindo, giovane terzino sinistro classe 2000, già internazionale con il Mali con 5 presenze. Il giocatore ha firmato un contratto valido per una stagione, diventando il nuovo numero 27 della squadra bretone.

Formato nel settore giovanile del Guidars in Mali, Daouda è approdato al Salisburgo nel gennaio 2021. Nella stagione 2021/22 è stato prestato al Liefering, prima di trasferirsi in Svizzera al San Gallo, dove ha giocato da gennaio a giugno 2022. Tornato in Austria, si è affermato come titolare regolare del Salisburgo, totalizzando complessivamente 47 presenze, con 2 gol e 2 assist.

L’esperienza maturata nelle precedenti avventure rende Daouda pronto a inserirsi rapidamente nel progetto tecnico del Brest. Inoltre, avendo partecipato a parte della preparazione estiva con i Ty-Zefs, il calciatore non arriva in un ambiente del tutto sconosciuto, il che faciliterà il suo ambientamento sia sul piano tecnico che umano.Con la sua energia, la capacità di coprire tutta la fascia sinistra e l’esperienza accumulata nonostante la giovane età, Guindo rappresenta un rinforzo importante per il club francese.

"Il Brest dà il benvenuto a Daounda Guindo, augurandogli successo, continuità e tante soddisfazioni nella sua avventura in Ligue 1", ha scritto la società bretone sui canali ufficiali.