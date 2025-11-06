Ufficiale Il Lens blinda uno dei gioielli "fatti in casa": Anthony Bermont rinnova fino al 2029

Una firma per il futuro. Il talento ventenne Anthony Bermont, prodotto del vivaio del Lens, ha prolungato il suo contratto con il club fino al 2029, un anno dopo aver siglato il suo primo accordo da professionista. Tecnico, versatile e dotato di grande capacità di corsa, il nativo di Beauvais rappresenta uno dei simboli della formazione giallorossa.

Dalle scuole calcio dell’Oise, Bermont si è formato all’AS Noailles-Cauvigny e all’AS Beauvais prima di approdare al FC Chambly nel 2019. Lì si fa notare e, l’anno successivo, entra a far parte del settore giovanile del Lens, dove scala rapidamente le categorie grazie alla sua maturità e al suo talento. Con gli U19, si distingue a 16 anni con gol e assist, trascinando la squadra fino alla semifinale del campionato nazionale.

Sotto la guida di Vincent Carlier, cresce ulteriormente con la squadra riserve in National 3, chiudendo la stagione 2023/24 con 5 reti e 3 assist. Convocato per la UEFA Youth League, segna contro il PSV e partecipa all’ottimo percorso europeo dei Sang et Or. Nel 2024 debutta in Ligue 1 e, successivamente, viene prestato al FC Annecy (Ligue 2), dove esplode definitivamente: 33 presenze, diversi gol e premi individuali come “Pépite de l’année”. Convocato anche in Nazionale U20, partecipa al Mondiale in Cile, andando a segno contro il Sudafrica.

Rientrato a Lens, Bermont è pronto a conquistarsi un posto stabile in Ligue 1. Il suo rinnovo fino al 2029 testimonia la fiducia del club nel suo futuro da protagonista.