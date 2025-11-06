Osimhen inarrestabile: supera Haaland, Kane e Mbappé nei marcatori di Champions

Victor Osimhen è il nuovo capocannoniere della UEFA Champions League 2025/26. Grazie alla spettacolare tripletta contro l’Ajax, l’attaccante del Galatasaray vola a sei reti, superando Erling Haaland, Harry Kane e Kylian Mbappé, fermi a quota cinque (solo il norvegese è andato a segno nel quarto turno della fase campionato).

Questa è la classifica marcatori:

6 gol – Victor Osimhen (Galatasaray)

5 gol – Erling Haaland (Manchester City)

5 gol – Harry Kane (Bayern Monaco)

5 gol – Kylian Mbappé (Real Madrid)

4 gol – Anthony Gordon (Newcastle)

4 gol – Lautaro Martínez (Inter)

4 gol – Marcus Rashford (Barcellona)

Nonostante abbia saltato la prima giornata contro l’Eintracht Francoforte, Osimhen ha avuto un impatto devastante: gol vittoria contro il Liverpool, doppietta nel 3-1 al Bodø/Glimt e tripletta decisiva ieri. Alle sue spalle, il trio delle stelle: Mbappé è rimasto a secco nella sconfitta di Anfield, così come Kane nella vittoria del Bayern a Parigi. Haaland ha raggiunto quota 50 gol in Champions più velocemente di chiunque altro e ha colpito ieri la sua ex squadra, il Borussia Dortmund. A quota 4 c'è Lautaro Martinez, protagonista nel quarto successo in quattro partite dell'Inter di Chivu. Ora c'è Osimhen a guidare la corsa al titolo di miglior marcatore della Champions League, confermandosi uno degli attaccanti più letali d’Europa.