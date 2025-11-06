Chelsea, James: "Risultato deludente. Estevão straoardinario, ha il mondo ai suoi piedi"

Il 2-2 tra Qarabag e Chelsea è forse il risultato più sorprendente della due giorni di Champions. "Sì, è deludente," ha dichiarato un frustrato Reece James parlando nell'area media dopo la partita. "Siamo venuti qui volendo vincere, ovviamente. Siamo partiti bene, ci siamo portati in vantaggio ed è stato deludente lasciarselo scappare. I gol che abbiamo subito non sono stati buoni dal nostro punto di vista. Abbiamo concesso un rigore e un gol che abbiamo praticamente regalato loro".

James ha attribuito il risultato negativo agli errori della squadra: "È frustrante. Non ci siamo adattati abbastanza bene a certe situazioni e i gol che abbiamo concesso derivano dal nostro gioco sciatto. Questo è qualcosa su cui, collettivamente, dobbiamo migliorare in futuro. L'inerzia è cambiata con il loro gol e, semplicemente, non abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo avuto occasioni verso la fine per vincere la partita, ma non le abbiamo sfruttate e possiamo incolpare solo noi stessi per non aver portato a casa i tre punti".

Ci si concola con Estevão Willian, ancora tra i migliori in campo: "Estevão è un giocatore straordinario e ha il mondo ai suoi piedi," ha detto James a proposito compagno, in gol anche ieri: "È ancora così giovane ed è nostro compito mantenerlo con i piedi per terra, proteggerlo e assicurarci che resti in salute. Deve ancora svilupparsi molto, ma siamo estremamente felici delle sue prestazioni e di averlo qui con noi".