Ajax, Heitinga a forte rischio. Kroes ha già avuto un colloquio per il ritorno di Ten Hag

L'Ajax è pronto a intensificare i colloqui per sostituire l'attuale allenatore, John Heitinga, con un tecnico che li ha già portati in altissimo in un recente in passato: Erik ten Hag. La posizione dell'attuale tecnico è sempre più precaria dopo l'inizio catastrofico della campagna europea dell'Ajax, culminata con la umiliante sconfitta per 3-0 contro il Galatasaray in Champions League la scorsa notte.

Appena tre mesi dopo l'inizio della sua prima stagione completa, Heitinga potrebbe pagare le quattro sconfitte consecutive in Champions e un inizio deludente in Eredivisie (cinque vittorie, cinque pareggi e una sconfitta).

Il direttore sportivo dei giganti olandesi, Alex Kroes, avrebbe già avuto un colloquio con Ten Hag alcuni giorni fa e, in seguito alla sconfitta in Champions, è probabile che acceleri il corteggiamento per riportarlo ad Amsterdam. Erik ten Hag era stato esonerato dal Bayer Leverkusen a settembre dopo una parentesi brevissima e dimenticabile, avendo in gestione la squadra per sole tre partite. Il tecnico olandese si è affermato proprio durante il suo prolifico periodo all'Ajax tra il 2018 e il 2022, periodo in cui ha ristabilito i giganti di Amsterdam come una potenza europea e ha dominato il campionato Eredivisie.