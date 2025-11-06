Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Bomber Kleindienst rinnova fino al 2029 col Borussia Mönchengladbach

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 11:19Calcio estero
Simone Lorini

L'attaccante Tim Kleindienst ha prolungato il suo contratto con il Borussia per un anno aggiuntivo, legandosi al club fino al 30 giugno 2029, informa il sito ufficiale del club tedesco. "Kleindienst è arrivato ai Puledri nell'estate 2024. Già nella sua prima stagione, si è distinto giocando 31 partite di Bundesliga e mettendo a segno numeri straordinari: 16 gol, 9 assist, quindi 25 coinvolgimenti in azioni da gol. Grazie a questi numeri, ha concluso la sua stagione d'esordio non solo come miglior marcatore del Borussia, ma anche come il giocatore con il maggior numero di partecipazioni dirette ai gol. L'attaccante ha impressionato in particolare nella prima metà della stagione con la sua fisicità, l'infaticabile sforzo nel recupero palla e l'intelligenza tattica. Questi risultati gli sono valsi la prima convocazione con la Nazionale maggiore tedesca, dove ha segnato quattro volte nelle sue prime sei apparizioni. Seconda metà 2024/25: Ha ripreso senza interruzioni, aggiungendo 7 gol e 4 assist al suo score".

Il responsabile sportivo, Rouven Schröder, ha espresso grande soddisfazione per l'estensione contrattuale, sottolineando la rapida ascesa del giocatore: "Tim è entrato rapidamente nel ruolo di leader già nel suo primo anno con noi, oltre ad aver fatto il suo debutto in Nazionale. In questa stagione è stato poi nominato capitano della nostra squadra. Siamo entusiasti del suo sviluppo e delle sue prestazioni. È un leader in campo e non vediamo l'ora di riaverlo a disposizione una volta recuperato dal suo infortunio".

Tim Kleindienst ha espresso il suo attaccamento al club e la sua fiducia nel progetto: "Mi sento davvero a casa al Borussia. È semplicemente un club fantastico. Sono pienamente convinto della qualità della nostra squadra. Voglio fare la mia parte per aiutare il club a ritrovare la strada verso la vetta."

Bomber Kleindienst rinnova fino al 2029 col Borussia Mönchengladbach
