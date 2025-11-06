Altri 3 gol subiti, Flick deluso: "Manca intensità: siamo il Barça e dobbiamo difendere meglio"

Dopo il 3-3 tra Barcellona e Club Brugge, Hansi Flick ha analizzato la prestazione dei blaugrana ai microfoni di Movistar, soffermandosi soprattutto sui problemi difensivi e sull’atteggiamento della squadra: "Non si tratta solo di difendere l’ultima linea - ha spiegato -. Dobbiamo essere più attenti anche a centrocampo, dove abbiamo perso troppi duelli. Quando gli avversari giocano a uno o due tocchi, serve più reattività. Non è facile, ma dobbiamo migliorare lì. Abbiamo creato molto, ma loro sono stati aggressivi e hanno fatto una grande partita".

In conferenza stampa, il tecnico tedesco ha ribadito il concetto: "Se non pressi bene e non vinci i contrasti, diventa complicato per i difensori. Dobbiamo analizzare, parlare con i giocatori e lavorare su questo. Non cambieremo la nostra filosofia: possiamo difendere meglio restando fedeli alle nostre idee. In Champions, senza intensità, non vai lontano".

Nonostante la delusione per il pareggio, Flick ha cercato spunti positivi: "Siamo tornati tre volte in partita. Non è il risultato che volevamo, ma la reazione è stata buona. Sono fiducioso: dopo la sosta, con i rientri di Pedri, Raphinha, Olmo, Lewandowski e Joan García, saremo più forti". Infine, un elogio a Lamine Yamal, ancora protagonista: "È stato sensazionale, ma dobbiamo restare concentrati sul collettivo. È importante che gestisca bene questo momento. Siamo il Barcellona: la nostra forza deve essere il gruppo".