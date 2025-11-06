Brasile, il Botafogo di Ancelotti torna a vincere. Frena il Flamengo, il Palmeiras può allungare
Giornata forse decisiva per la corsa al titolo in Brasile. Il Flamengo rallenta ancora: al Morumbi contro il São Paulo finisce 2-2, un risultato che pesa in chiave classifica e potrebbe spianare la strada alla fuga del Palmeiras, atteso stanotte nella sfida contro il Santos. In caso di vittoria, la squadra paulista balzerebbe a +3 in vetta.
Chi torna a sorridere è il Botafogo di Davide Ancelotti, protagonista di un netto 3-0 nel derby carioca contro il Vasco da Gama. Una vittoria che restituisce fiducia al giovane tecnico italiano dopo alcune settimane complicate e rilancia le ambizioni del Fogão in zona Libertadores. Vittoria larga anche per l’Atlético Mineiro, che supera 3-0 il Bahia, consolidando il suo piazzamento tra le prime quattro. Male invece il Grêmio, battuto in casa 0-1 dal Cruzeiro, mentre il Bragantino si fa fermare sul 2-2 dal Corinthians, sprecando una chance preziosa per accorciare sulla vetta.
In coda, colpo salvezza per il Juventude, che espugna Recife con un perentorio 2-0 ai danni dello Sport, mentre il Vitória batte 1-0 l’Internacional, trovando ossigeno nella lotta per la permanenza. Ora gli occhi sono tutti puntati su Palmeiras-Santos, l’ultima gara della giornata: un derby paulista che potrebbe decidere la corsa al titolo.
Classifica
Palmeiras 65
Flamengo 65
Cruzeiro 63
Mirassol 56
Bahia 52
Botafogo RJ 51
Fluminense 47
São Paulo 45
Vasco 42
Corinthians 42
Atlético-MG 40
Bragantino 39
Grêmio 39
Ceará 38
Internacional 36
Vitória 34
Santos 33
Juventude 29
Fortaleza 28
Sport Recife 17
