Guardiola esalta Foden: "È tornato, è felice e decisivo. Quando gioca così, è speciale"

Pep Guardiola non ha nascosto la sua soddisfazione dopo il 4-1 del Manchester City sul Borussia Dortmund in Champions League. Una vittoria netta, firmata da un Phil Foden in versione deluxe: doppietta, spettacolo e leadership ritrovata: "Quest’anno Phil è tornato", ha dichiarato Guardiola. "Non solo lui, tutti noi abbiamo faticato la scorsa stagione. Ma quando gioca tra le linee, con quel primo controllo e quella generosità nel correre e lottare, fa la differenza. Quando è felice, non serve dirgli nulla: è un giocatore speciale".

Foden, cresciuto nell’Academy del City, ha trascinato la squadra con due gol di classe, riportando entusiasmo e brillantezza. "Due anni fa era il miglior giocatore della Premier League, e per esserlo in Inghilterra devi essere davvero speciale. Segna, fa assist, lavora per la squadra. Ci è mancato tanto, soprattutto la sua felicità".

Guardiola ha sottolineato quanto l’inglese sia fondamentale anche in vista del big match di domenica contro il Liverpool: "Lo abbiamo ritrovato nel momento giusto. Quando è in forma, può fare tutto quello che vuole. È un giocatore che trasforma una partita con un tocco, un gol, un’idea". Con dieci punti in quattro gare, il City vola nella fase campionato e si conferma tra le squadre più solide d’Europa. "Siamo molto migliorati rispetto all’anno scorso", ha concluso Guardiola. "Fisicamente e mentalmente abbiamo retto bene. Ora avanti, passo dopo passo".