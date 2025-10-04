Manchester United, club europei e sauditi su Bruno Fernandes: il club (per ora) non cede

La corsa a Bruno Fernandes è appena iniziata. Il centrocampista portoghese di proprietà del Manchester United piace molto e le prossime potrebbero essere sessioni di calciomercato molto roventi. Il contratto dell'ex Sampdoria e Udinese andrà in scadenza a giugno 2027, aspetto da tenere in considerazione in sede di trattative qualora i club decidessero di virare decisamente su di lui. Giocatore importante per i Red Devils, veste la fascia di capitano in un periodo storico non facile per la squadra che in passato fu allenata da Sir Alex Ferguson.

Club dall'Europa e dall'Arabia Saudita

Le sirene hanno iniziato a suonare. Ovviamente la qualità del giocatore ha portato le attenzioni di diversi club europei ma, secondo quanto riporta Manchester Evening News, anche dal campionato saudita, sempre molto attento alle vicende dei cinque maggiori campionati del nostro continente e ai giocatori con maggiore qualità.

La resistenza del Man' United messa a dura prova

L’intenzione che arriva dall’Inghilterra però sarebbe quella di non cedere alle lusinghe in arrivo da oriente ma ovviamente non sarà facile in quanto, specialmente per i club della prima divisione araba, dispongono di cifre molto interessanti. Per questo motivo la determinazione a non lasciar partire Bruno Fernandes in estate sarà messa a dura prova.