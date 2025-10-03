Il Paris FC fa suo l'anticipo di Ligue 1: battuto il Lorient in casa per 2-0
Dopo il ko contro lo Strasburgo e il pareggio col Nizza, torna alla vittoria il Paris Fc, che in casa non sbaglia l'appuntamento con il Lorient e fa suo il match trionfando per 2-0. A deciderla sono i due gol, realizzati nel primo tempo nell'arco di cinque minuti, dai due attaccanti Kebbal e Krasso. Paris che con questa vittoria stacca proprio il Lorient in classifica e raggiunge l'ottavo posto a quota 10 punti.
Il programma della settima giornata
Venerdì 3 ottobre
Paris FC - Lorient 2-0
Sabato 4 ottobre
Metz - Marsiglia ore 17:00
Brest - Nantes ore 19:00
Auxerre - Lens ore 21:05
Domenica 5 ottobre
Lione - Tolosa ore 15:00
Monaco - Nizza ore 17:15
Le Havre - Rennes ore 17:15
Strasburgo - Angers ore 17:15
Lille - Paris Saint Germain ore 20:45
LA CLASSIFICA
PSG 15
Lione 15
Olympique Marsiglia 12
Monaco 12
Racing Strasburgo 12
Lilla 10
Lens 10
Paris 10*
Rennes 9
Brest 7
Tolosa 7
Nizza 7
Lorient 7*
Auxerre 6
Le Havre 5
Nantes 5
Angers 5
Metz 2
*una gara in più