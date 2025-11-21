Monaco, si avvicina il ritorno in campo di Pogba: è stato convocato per la sfida al Rennes
Domani sera alle 19:00 il Monaco scenderà in campo contro il Rennes al Roazhon Park, in quella che potrebbe diventare la prima apparizione in Ligue 1 di Paul Pogba con la maglia monegasca. Il centrocampista è stato infatti inserito dal tecnico Sebastien Pocognoli nella lista dei convocati per la partita.
In conferenza stampa lo stesso allenatore aveva aperto a questa possibilità: “Per Paul c'è un altro allenamento oggi, poi valuteremo la squadra. Sarà in squadra? Se le cose andranno bene, potrebbe esserlo. Siamo tutti contenti dei progressi dei nostri giocatori, e Paul ne fa sicuramente parte. Ha le capacità per adattarsi al nostro centrocampo, non ha perso né visione né tecnica".
Questa la lista dei giocatori convocati:
Portieri: Hradecky, Kohn, Lienard
Difensori: Henrique, Kahrer, Ouattara, Salisu, Teze, Venderson
Centrocampisti: Akliouche, Cabral, Camara, Coulibaly, Diatta, Golovin, Minamino, Pogba, Zakaria
Attaccanti: Biereth, Michal, Fati, Ilenikhena
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli