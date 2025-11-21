Monaco, si avvicina il ritorno in campo di Pogba: è stato convocato per la sfida al Rennes

Domani sera alle 19:00 il Monaco scenderà in campo contro il Rennes al Roazhon Park, in quella che potrebbe diventare la prima apparizione in Ligue 1 di Paul Pogba con la maglia monegasca. Il centrocampista è stato infatti inserito dal tecnico Sebastien Pocognoli nella lista dei convocati per la partita.

In conferenza stampa lo stesso allenatore aveva aperto a questa possibilità: “Per Paul c'è un altro allenamento oggi, poi valuteremo la squadra. Sarà in squadra? Se le cose andranno bene, potrebbe esserlo. Siamo tutti contenti dei progressi dei nostri giocatori, e Paul ne fa sicuramente parte. Ha le capacità per adattarsi al nostro centrocampo, non ha perso né visione né tecnica".

Questa la lista dei giocatori convocati:

Portieri: Hradecky, Kohn, Lienard

Difensori: Henrique, Kahrer, Ouattara, Salisu, Teze, Venderson

Centrocampisti: Akliouche, Cabral, Camara, Coulibaly, Diatta, Golovin, Minamino, Pogba, Zakaria

Attaccanti: Biereth, Michal, Fati, Ilenikhena