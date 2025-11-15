Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Stufo dell'Arabia? N'Golo Kanté può tornare a giocare in Francia: "Non si sa mai..."

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:42Calcio estero
Yvonne Alessandro

E se N’Golo Kanté facesse davvero ritorno in Francia? Dopo Olivier Giroud al Lille, Florian Thauvin al Lens e Paul Pogba al Monaco, un altro campione del mondo 2018 potrebbe presto rimettere piede in Ligue 1 dopo anni trascorsi lontani dalla madrepatria. Oltre dieci anni per la precisione, dalla sua ultima esperienza in un club francese, il Caen.

Intanto il centrocampista di 34 anni, con 65 presenze in Nazionale e attualmente in forza all’Al-Ittihad di Benzema fino alla fine della stagione 2025-2026, non ha chiuso la porta all’idea di riabbracciare casa. Anzi, in un estratto del programma Téléfoot, l'ex Leicester e Chelsea reduce da tre trofei in Premier League, si è lasciato andare e ha scatenato la fantasia dei tifosi transalpini.

"Siamo concentrati sulla stagione all’Al-Ittihad. Vedremo cosa si presenterà dopo, ma quello che vogliamo è sfruttare al massimo gli anni di calcio che mi restano", assicura Kanté al media francese. "E spero che sarà un anno completo a tutti i livelli", ha confidato il giocatore, che è tornato tra l'altro a giocare in Nazionale. Potrebbe tornare a giocare in Francia? "Non si sa mai", la sua riposta.

Di fatto, però, la scorsa estate Kanté ha sfiorato per un momento il suo "rientro", viste le trattative molto avanzate con il Paris FC. Alla fine, però, l'affare saltò, poiché le condizioni di partenza richieste dall’Al-Ittihad per lasciar partire Kanté hanno interrotto i sogni di gloria della squadra neopromossa in Ligue 1. Chissà se il club francese tornerà all'assalto...

