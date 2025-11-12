Al diavolo la rivalità, Maxime Lopez sincero: "Il PSG è la squadra più forte del mondo"

Maxime Lopez non ha dubbi. Ospite su Canal+, il centrocampista del Paris FC ha ammesso tutta la sua ammirazione per il Paris Saint-Germain, esponendo un pensiero forte per un giocatore cresciuto nel vivaio dell’Olympique Marsiglia, storico rivale dei parigini: "Non ho nessun problema con i giocatori del PSG. Vado molto d’accordo con Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi. Anche da marsigliese, lo dico senza esitazione: sono la miglior squadra del mondo".

L’ex centrocampista del Sassuolo, della Fiorentina e del Marsiglia ha poi elogiato apertamente la scorsa stagione del club parigino, culminata nella vittoria della Champions League: "Quello che hanno fatto è stato eccezionale. Non hanno rubato nulla. È stato un piacere guardarli giocare, anche se da tifoso del Marsiglia fa male dirlo. È da tanto che non mi divertivo così davanti a una squadra di calcio. Non ero contento, ma tanto di cappello: se lo sono meritati".

Il classe 1997 ha concluso con una battuta amara ma sincera: "Quando vedi la finale di Champions contro l'Inter dell'anno scorso, cosa vuoi dire di più? È finita 5-0…". Un elogio che farà sicuramente discutere tra i tifosi del Marsiglia, ma che conferma il rispetto e l’ammirazione del francese per il calcio spettacolare dei rivali cittadini.