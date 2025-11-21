Boateng al centro delle polemiche: anche a Barcellona i tifosi protestano contro la sua presenza

Dopo le proteste dei tifosi del Bayern Monaco, che hanno impedito il ritorno di Jerome Boateng nel club come allenatore, anche a Barcellona la presenza dell’ex difensore ha suscitato forti polemiche anche a Barcellona dove si era recato nei giorni scorsi per completare la preparazione per il patentino da allenatore.

Il tweet del club che annunciava la presenza del tedesco è stato infatti subissato di commenti negativi nei suoi confronti con la richiesta che Boateng – come accaduto a Monaco – non svolga queste sessioni di allenamento presso il centro sportivo del club catalano come riporta Marca.

I motivi delle critiche - Nel 2021 Boateng venne accusato di aver contribuito al suicidio della sua ex fidanzata Kasia Lenhardt, il cui corpo fu trovato nello stesso anno. Il calciatore è stato anche accusato di lesioni personali nei confronti della sua ex compagna e madre delle sue due figlie. Il tribunale regionale di Monaco ha emesso una sentenza nel caso di aggressione, condannando Boateng a una multa con sospensione della pena di 200.000 euro.