Tragedia a Dubai, il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni: infarto fulminante

Una tragedia ha colpito il mondo del calcio e in particolare quello emiratino e spagnolo. Il tecnico delle giovanili del Fursan Hispania Football, Inaki Cabaleiro, è infatti molto a soli 35 anni a causa di un infarto fulminante. Lo ha comunicato lo stesso club che ha sede a Dubai ed è stato fondato dall’ex calciatore del Real Madrid Michel Salgado.

“Oggi salutiamo un amico, un compagno e un allenatore la cui passione ha lasciato un segno indelebile nei nostri giocatori e in tutta la famiglia Fursan. - si legge nelle nota della società - La sua eredità rimarrà per sempre in ogni bambino che ha ispirato. I nostri cuori sono con la sua famiglia".

Anche Salgado ha voluto dedicare un pensiero al giovane tecnico: “Amico Iñaki! Ieri stavamo parlando della partita della seconda squadra che si sarebbe giocata stasera. Oggi ci hai spezzato il cuore, ma sappiamo che non è stato invano. In un mondo in cui le persone iniziano ad essere valutate in base ai Bitcoin e ai follower, tu sai bene che i nostri allenatori sono il nostro valore più grande e ti posso assicurare che hai influenzato tutto il nostro club e con tutto l'amore dei tuoi ragazzi e dei loro genitori. Puoi stare tranquillo perché aiuteremo la tua famiglia in tutto ciò che possiamo e mi assicurerò che la tua passione e lealtà non saranno mai dimenticate nella storia del nostro umile club. Grazie mille per tutti i vostri messaggi di sostegno, in particolare a tutti i club e le accademie degli Emirati Arabi Uniti. Riposa in pace, amico, e vola alto, sarai sempre la nostra forza. Siamo Fursan! Siamo una famiglia! Sono distrutto".