Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Da promessa al ritiro a 26 anni. Vanheusden: "Non avrei mai pensato di farlo a questa età"

Da promessa al ritiro a 26 anni. Vanheusden: "Non avrei mai pensato di farlo a questa età"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:42Calcio estero
Tommaso Maschio

Solo pochi anni fa il suo nome era fra quelli inseriti negli elenchi dei giocatori più interessanti da seguire e che avrebbero potuto affermarsi a grandi livelli, ma la realtà è stata molto più amara per lui. Parliamo del centrocampista Zinho Vanheusden, ex calciatore di Inter e Genoa e grande promessa non mantenuta del calcio belga.

Il classe ‘99 in questi anni è stato colpito da tanti, troppi infortuni, che lo hanno fatto eclissare dal grande calcio con l’ultima stagione piena giocata che risale al 2023/24 quando collezionò 23 presenze con lo Standard Liegi. Dopo per lui sono arrivate appena tre presenze con il Mechelen nella passata stagione e sette in questa con la maglia del Marbella in terza divisione spagnola.

E nella giornata di oggi Vanheusden ha annunciato il suo ritiro dal calcio ad appena 26 anni con un post sui propri canali social: “Oggi prendo una decisione che non avrei mai pensato di dover prendere a questa età. Dopo 22 anni di calcio — dai miei quattro anni fino ad oggi — la mia vita come calciatore professionista finisce qui. Il calcio mi ha reso la persona che sono oggi. Mi ha dato una vita che, da bambino, non osavo nemmeno sognare. Dall’andare per anni da piccolo con mio papà a sostenere la mia squadra del cuore a Sclessin, al giocare poi io stesso cento partite per quel club, segnare sotto la curva degli Ultras e persino avere l’onore di esserne il capitano. E non finisce qui. Ho avuto la possibilità di esordire in nazionale e di giocare in Serie A. Tutte cose che sembravano irreali quando ho iniziato.

Accanto a tutto questo, gli ultimi anni sono stati duri. Molto più duri di quanto io abbia mai lasciato trasparire. Infortuni, operazioni, infiltrazioni, farmaci… Ogni volta ho dato tutto per tornare, ma ogni volta diventava più difficile. Cercavo costantemente il mio livello, giocavo troppo spesso con il dolore e vivevo dopo ogni allenamento o partita con l’incertezza di come il mio corpo avrebbe reagito il giorno dopo. Continuavo a lottare per essere il giocatore che volevo essere, ma ogni volta arrivava una nuova battaglia.

Nel mio cuore vorrò sempre restare un calciatore, ma il mio corpo mi dice già da un po’ che è abbastanza. Ed è per questo che — per rispetto verso me stesso, verso la mia salute e verso la mia responsabilità come padre — prendo questa decisione. Per quanto irreale possa sembrare mentre lo scrivo. Ma voglio poter camminare senza dolore nella mia vita, giocare con mio figlio e godermi la vita con la mia famiglia… Non so come sarà svegliarsi senza il calcio, ma è qualcosa che ora scoprirò“.

Articoli correlati
Inter, altra cessione: Zinho Vanheusden ha firmato col Marbella, i dettagli Inter, altra cessione: Zinho Vanheusden ha firmato col Marbella, i dettagli
Inter, altro assente per l'inizio dei lavori di domani: non ci sarà Vanheusden. Ripartirà... Inter, altro assente per l'inizio dei lavori di domani: non ci sarà Vanheusden. Ripartirà
Inter, Vanheusden resta in Belgio ma cambia maglia. La nota con la formula dell'affare... Inter, Vanheusden resta in Belgio ma cambia maglia. La nota con la formula dell'affare
Altre notizie Calcio estero
Tragedia a Dubai, il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni: infarto... Tragedia a Dubai, il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni: infarto fulminante
Da promessa al ritiro a 26 anni. Vanheusden: "Non avrei mai pensato di farlo a questa... Da promessa al ritiro a 26 anni. Vanheusden: "Non avrei mai pensato di farlo a questa età"
Monaco, si avvicina il ritorno in campo di Pogba: è stato convocato per la sfida... Monaco, si avvicina il ritorno in campo di Pogba: è stato convocato per la sfida al Rennes
Eurorivale Napoli, il Qarabag soffre e rischia, ma poi batte il Sumqayit: 4-2il finale... Eurorivale Napoli, il Qarabag soffre e rischia, ma poi batte il Sumqayit: 4-2il finale
Barça Flick: "Allenare Messi? Il suo contratto scade nel '28, il mio prima. Non dipende... Barça Flick: "Allenare Messi? Il suo contratto scade nel '28, il mio prima. Non dipende da me"
Rayo Vallecano, c'è il rinnovo del terzino Ratiu: ha firmato per altri quattro anni... UfficialeRayo Vallecano, c'è il rinnovo del terzino Ratiu: ha firmato per altri quattro anni
Arsenal, Arteta: "Gabriel out per settimane, Calafiori non è pronto. Saka? Vuole... Arsenal, Arteta: "Gabriel out per settimane, Calafiori non è pronto. Saka? Vuole restare"
A casa come al Bernabeu: Florentino Perez si allea con Apple per portare il Real... A casa come al Bernabeu: Florentino Perez si allea con Apple per portare il Real nel metaverso
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
4 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.1 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.2 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.4 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.5 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.6 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.7 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nuovi investitori nel Cagliari, ma Giulini resta alla guida: "Rafforzato il nostro futuro"
Immagine news Serie A n.2 Cagliari-Genoa, sono 26 i convocati di Pisacane: ci sono Mina e Deiola. Assente Mazzitelli
Immagine news Serie A n.3 Cremonese in campo e De Luca in tribuna aspettando gennaio: lo seguono tre club
Immagine news Serie A n.4 Come sono cambiate Inter e Milan rispetto all'ultimo derby giocato lo scorso 23 aprile
Immagine news Serie A n.5 Tiago Gabriel come Dorgu? Lecce spera di no. Poi in estate sarà un'altra storia
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, Chiappella: "Palermo costruito per la Serie A. Servirà la gara perfetta"
Immagine news Serie B n.2 Padova-Venezia, i convocati di Andreoletti: fuori in 7 ma c'è la prima del Papu
Immagine news Serie B n.3 Bari-Frosinone, i convocati di Caserta: torna Vicari. Assenti Darboe, Dorval e Pereiro
Immagine news Serie B n.4 Bari-Frosinone, i convocati di Alvini: Gelli a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Basello e Lasagna out con il Venezia. Il Papu solo a gara in corso"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Doronzo: "Veniamo da un buon momento, ma con il Bari sarà una gara difficile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, Di Carlo: "Ravenna? Affrontiamo una realtà importante, dovremo combattere"
Immagine news Serie C n.3 La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…