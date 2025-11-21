Ufficiale Ludogorets, Mota paga la la partenza negativa: al suo posto in panchina arriva Hogmo

Il Ludogorets ha deciso di cambiare allenatore sollevando dall’incarico dopo pochi mesi il portoghese Rui Mota dopo un avvio difficile di campionato che vede i pluricampioni di Bulgaria al quinto posto, con una gara in meno, con 24 punti: undici meno del Levski Sofia capolista e sei meno del CSKA 1948 Sofia secondo. Al suo posto è stato chiamato il norvegese Per-Mathias Hogmo.

“Hogmo vanta una lunga carriera da allenatore, che include incarichi in diversi importanti club norvegesi e nelle nazionali norvegesi, dalle giovanili alle nazionali maggiori femminili e maschili. - si legge nella nota del club bulgaro - Nel 2006 ha vinto il titolo norvegese con il Rosenborg e ha preso parte alla fase a gironi della Champions League, dove, dopo vittorie decisive e un pareggio contro l'Olympiacos, ha raggiunto la qualificazione con lo Zenit agli ottavi di finale di Europa League. Nel 2022 ha vinto il titolo svedese con l'Hacken e la stagione successiva la Coppa di Svezia. Con l'Hacken ha anche preso parte alla fase a gironi di Europa League. Un dato interessante della sua carriera è che alle Olimpiadi di Sydney del 2000 è diventato campione con la nazionale femminile norvegese.

Hogmo avrà nel suo staff specialisti altamente qualificati. I loro nomi saranno annunciati in seguito. Il club è fiducioso che la sua esperienza, la sua metodologia e la sua filosofia professionale contribuiranno in modo significativo allo sviluppo della prima squadra e al raggiungimento degli obiettivi sportivi e tecnici prefissati”.