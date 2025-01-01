Ligue 1, l'Auxerre vince anche in dieci: colpo esterno in casa del Lens
Colpo esterno del Lens che si è imposto per 2-1 in casa dell’Auxerre. Edouard porta in vantaggio nel primo tempo gli ospiti, poi in avvio di ripresa il pareggio firmato da Sierralta. Nonostante l’inferiorità numerica (espulso Ganiou per somma di ammonizioni al 73’), l’Auxerre trova in pieno recupero la rete della vittoria firmata da Sima. Di seguito il riepilogo della giornata:
Il programma della settima giornata
Venerdì 3 ottobre
Paris FC - Lorient 2-0
Sabato 4 ottobre
Metz - Marsiglia 0-3
Brest - Nantes ore 0-0
Auxerre - Lens ore 1-2
Domenica 5 ottobre
Lione - Tolosa ore 15:00
Monaco - Nizza ore 17:15
Le Havre - Rennes ore 17:15
Strasburgo - Angers ore 17:15
Lille - Paris Saint Germain ore 20:45
LA CLASSIFICA
PSG 15
Lione 15
Olympique Marsiglia 15*
Lens 13*
Monaco 12
Racing Strasburgo 12
Lilla 10
Paris 10*
Rennes 9
Brest 8*
Tolosa 7
Nizza 7
Lorient 7*
Auxerre 6*
Nantes 6
Le Havre 5
Angers 5
Metz 2*
*una gara in più