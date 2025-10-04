Ligue 1, Brest e Nantes si annullano: al Francis-Le Blé finisce 0-0

Sfida senza reti e senza particolari emozioni quella andata in scena sabato sera alle 19 tra Brest e Nantes, valida per l’8ª giornata di Ligue 1. I padroni di casa, reduci da un avvio di stagione complicato, puntavano a tornare al successo davanti ai propri tifosi, ma nonostante la supremazia territoriale non sono riusciti a sfondare il muro gialloverde.

Nel primo tempo gli uomini di Éric Roy hanno imposto il proprio gioco, creando diverse occasioni ma trovando sulla loro strada un Anthony Lopes in grande serata. Il portiere portoghese è stato decisivo al 18’, respingendo la conclusione ravvicinata di Ajorque, e si è ripetuto al 38’ neutralizzando il tentativo di Dina Ebimbe.

La ripresa ha seguito lo stesso copione: Brest a fare la partita e Nantes attento a non concedere spazi. I Ty-Zefs hanno aumentato la pressione, ma la scarsa concretezza sotto porta ha reso vani gli sforzi. Nel finale ancora Ajorque ha avuto la chance per regalare i tre punti ai suoi, ma Lopes si è opposto con un intervento prodigioso al 90’, blindando lo 0-0.

Il programma della settima giornata

Venerdì 3 ottobre

Paris FC - Lorient 2-0

Sabato 4 ottobre

Metz - Marsiglia 0-3

Brest - Nantes ore 0-0

Auxerre - Lens ore 21:05

Domenica 5 ottobre

Lione - Tolosa ore 15:00

Monaco - Nizza ore 17:15

Le Havre - Rennes ore 17:15

Strasburgo - Angers ore 17:15

Lille - Paris Saint Germain ore 20:45

LA CLASSIFICA

PSG 15

Lione 15

Olympique Marsiglia 15*

Monaco 12

Racing Strasburgo 12

Lilla 10

Lens 10

Paris 10*

Rennes 9

Brest 8*

Tolosa 7

Nizza 7

Lorient 7*

Auxerre 6

Nantes 6

Le Havre 5

Angers 5

Metz 2*

*una gara in più