Ligue 1, Brest e Nantes si annullano: al Francis-Le Blé finisce 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 21:06Calcio estero
di Alessandra Stefanelli

Sfida senza reti e senza particolari emozioni quella andata in scena sabato sera alle 19 tra Brest e Nantes, valida per l’8ª giornata di Ligue 1. I padroni di casa, reduci da un avvio di stagione complicato, puntavano a tornare al successo davanti ai propri tifosi, ma nonostante la supremazia territoriale non sono riusciti a sfondare il muro gialloverde.

Nel primo tempo gli uomini di Éric Roy hanno imposto il proprio gioco, creando diverse occasioni ma trovando sulla loro strada un Anthony Lopes in grande serata. Il portiere portoghese è stato decisivo al 18’, respingendo la conclusione ravvicinata di Ajorque, e si è ripetuto al 38’ neutralizzando il tentativo di Dina Ebimbe.

La ripresa ha seguito lo stesso copione: Brest a fare la partita e Nantes attento a non concedere spazi. I Ty-Zefs hanno aumentato la pressione, ma la scarsa concretezza sotto porta ha reso vani gli sforzi. Nel finale ancora Ajorque ha avuto la chance per regalare i tre punti ai suoi, ma Lopes si è opposto con un intervento prodigioso al 90’, blindando lo 0-0.

Il programma della settima giornata
Venerdì 3 ottobre
Paris FC - Lorient 2-0

Sabato 4 ottobre
Metz - Marsiglia 0-3
Brest - Nantes ore 0-0
Auxerre - Lens ore 21:05

Domenica 5 ottobre
Lione - Tolosa ore 15:00
Monaco - Nizza ore 17:15
Le Havre - Rennes ore 17:15
Strasburgo - Angers ore 17:15
Lille - Paris Saint Germain ore 20:45

LA CLASSIFICA
PSG 15
Lione 15
Olympique Marsiglia 15*
Monaco 12
Racing Strasburgo 12
Lilla 10
Lens 10
Paris 10*
Rennes 9
Brest 8*
Tolosa 7
Nizza 7
Lorient 7*
Auxerre 6
Nantes 6
Le Havre 5
Angers 5
Metz 2*

*una gara in più

