Intrigo milionario per Strand Larsen, Farke: "Il Leeds sa cosa dobbiamo fare"

Il tecnico del Leeds, Daniel Farke, interviene in conferenza stampa per parlare del mercato della sua squadra. Il club ha finora acquistato il centrocampista argentino Facundo Buonanotte in prestito dal Brighton e sembra aver ormai perso le speranze per veder firmare l'attaccante del Wolverhampton, Jorgen Strand Larsen.

Si dice che il Leeds abbia fatto un'offerta da 40 milioni di sterline per lui, mentre il Crystal Palace ha superato la concorrenza mettendo sul piatto 50 milioni di sterline.

Farke, la cui conferenza stampa di giovedì, ha detto: “Il club sa esattamente cosa penso che dobbiamo fare, ne sono consapevoli, ma non sono disposto a dare troppo via prima che la finestra finisca. Se dossi dirti che abbiamo bisogno di un altro numero otto - lo uso come esempio perché non abbiamo bisogno di un otto - un potenziale club in trattative lo sa e il prezzo sale".

Poi ha aggiunto: "Non ha senso menzionare la posizione in cui siamo disperati per fare qualcosa, non ci saranno dichiarazioni pubbliche da parte mia, il club conosce i miei pensieri. Posso darti una valutazione dopo che la finestra è chiusa. Siamo in una situazione molto rilassata e buona.

Farke ha detto anche che i tanti infortuni - fra cui quello dell'ex Udinese Jaka Bijol - non influenzerebbero alcuna decisione nel mercato dei trasferimenti, aggiungendo: “Non ci muoveremo a causa degli infortuni. Lukas e Jaka abbiamo la possibilità di riaverli per la partita (della prossima settimana) Nottingham (Forest), Gabi ha una possibilità per la partita dell'Arsenal. Non cambia affatto i nostri piani".