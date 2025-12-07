Leeds, Farke nega: "Non sto lottando per difendere il mio lavoro, penso al club"

La presenza del presidente del Leeds United, Paraag Marathe, a Elland Road per la partita contro il Chelsea è sembrata "minacciosa" alla stampa inglese, nei riguardi della posizione del tecnico Daniel Farke. Tuttavia, alla fine della partita i due sono stati visti mentre si scambiavano congratulazioni e un abbraccio, dopo il 3-1 contro i Blues della scorsa settimana.

Sky Sports aveva fatto trapelare che la partita avrebbe potuto essere fondamentale per il futuro di Farke, da allora è arrivato un successo insperato contro la squadra di Maresca e poi il 3-3 contro il Liverpool.

Lo stesso Farke parlando a Sky Sports ha dichiarato in merito al suo futuro: "Il Leeds ha aspettato a lungo di aver buoni risultati. Ed è vero, io e Marathe cii siamo abbracciati e siamo stati contenti del risultato contro il Chelsea, soddisfatti della prestazione".

Tuttavia, spazio a una precisazione: "Non sto combattendo per il mio lavoro. Non sto sprecando energia pensando a me stesso. Se vuoi guidare un club così appassionato come il Leeds United devi concentrare tutte le tue energie per aiutare i ragazzi, per essere uno scudo per i giocatori e per proteggerli. Non ho fatto domanda per questo lavoro; il nostro consiglio mi ha convinto due anni e mezzo fa a firmare il contratto. Non sto combattendo per un lavoro, sto combattendo per i miei ragazzi. Siamo così disperati di essere la prima squadra negli ultimi 25 anni a stabilire questo club nella massima serie".