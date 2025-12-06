Il Leeds ferma il Liverpool, Farke: "È stata una delle notti magiche a Elland Road"

L'allenatore del Leeds United Daniel Farke, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il 3-3 contro il Liverpool: "È stata dura oggi. La nostra terza partita in sette giorni contro grandi nomi del calcio europeo. Uscire da questa settimana con queste prestazioni e questo numero di punti è fantastico per i ragazzi. Si sentiva che contro la palla avevamo energia, ma in possesso palla abbiamo commesso qualche errore e stavamo esaurendo le energie. Dobbiamo essere oltre il limite anche fisicamente quando giochiamo contro una squadra di alto livello, ma qualsiasi cosa ci sia stata lanciata addosso. Abbiamo dimostrato una resilienza e un'esperienza incredibili e anche la flessibilità di adattarci alle diverse esigenze. È solo un punto, ma i ragazzi possono ottenere anche di più di un punto. Stasera sembra un po' una vittoria".

Sulla flessibilità della squadra: "Il mio pensiero non è importante. Ho visto alcuni modi in cui volevamo giocare per avere più controllo sulla partita, per entrare in zone strategiche ed essere più aggressivi. Tutto il merito va ai miei giocatori. Essere scesi in campo contro i campioni in carica è stato insuperabile e tutto il merito va ai miei giocatori".

Sullo stadio che aiuta i giocatori: "È stata una delle notti magiche a Elland Road. Non siamo una delle squadre migliori in termini di qualità individuale, penso sia giusto dirlo, ma i ragazzi lavorano sodo e mettono il cuore in campo. È straordinario ed è una gioia lavorare con questo gruppo. Meritano di godersi questo fine settimana".

Se questa sia una delle sue migliori settimane da allenatore in Premier League: "No, una delle più estenuanti. Se giochi contro Pep Guardiola, Enzo Maresca e oggi contro Arne Slot e le loro squadre di livello mondiale, sappiamo che in termini di qualità non possiamo competere con loro, quindi dobbiamo essere precisi tatticamente e cercare di sorprenderli a volte e cambiare un po' il gioco. Sì, è una gioia dopo la partita ottenere buoni risultati, ma a dire il vero sono contento di poter trascorrere il fine settimana con caffè e torta sul divano".