Kiwior: "Non è stato semplice convincere Arteta a farmi partire: alla fine ha capito"

Dopo aver parlato a settembre della difficoltà di lasciare l'Arsenal e di come avesse appreso dell'accordo tramite i social media poco prima di una sessione di allenamento, Jakub Kiwior ha fornito ulteriori dettagli sulla reazione di Mikel Arteta alla sua richiesta di trasferimento. In una recente intervista al sito web della Federcalcio polacca, il difensore ha spiegato come è avvenuto il suo addio in prestito al Porto:

"Sapevamo già che sarei andato in prestito al Porto", ha spiegato, riferendosi alla sua conversazione finale con l'allenatore. "L'allenatore ha sottolineato quanto fosse grande il club e mi ha augurato buona fortuna". Kiwior ha poi ammesso che la richiesta di partire non ha trovato il tecnico entusiasta: "La conversazione precedente, quando ho chiesto il prestito, è stata più difficile. Non l'avevo mai fatto prima, ma sentivo che era giunto il momento di parlargli faccia a faccia. Mi ha capito e mi ha sostenuto".

Nel frattempo, la Polonia è impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali: venerdì sera affronterà i Paesi Bassi e attualmente occupa il secondo posto nel Gruppo G. La squadra polacca ha del lavoro da fare per assicurarsi il posto nei play-off a discapito della Finlandia. Il girone di qualificazione si concluderà lunedì sera con una trasferta a Malta.