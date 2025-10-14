Ufficiale Kosovo fatale, Jon Dahl Tomasson esonerato da commissario tecnico della Svezia

Il commissario tecnico della Nazionale svedese, Jon Dahl Tomasson, è stato esonerato. La decisione arriva dopo che la squadra si è ritrovata all'ultimo posto del proprio girone di qualificazione ai Mondiali, nonostante potesse contare su una coppia d'attacco di livello come Alexander Isak e Viktor Gyökeres.

"Il consiglio di amministrazione della Federazione Calcistica Svedese (Svenska Fotbollförbundet - SvFF) ha preso la decisione di risolvere l'incarico di Jon Dahl Tomasson come commissario tecnico della Nazionale maschile. La decisione si basa sui risultati insufficienti ottenuti nelle qualificazioni ai Mondiali. L'incarico di Jon Dahl Tomasson termina con effetto immediato. La risoluzione è stata decisa dal consiglio di amministrazione della SvFF martedì ed è motivata dagli scarsi risultati nelle qualificazioni al Mondiale.

– "La decisione presa dal consiglio federale si fonda sul fatto che la squadra nazionale maschile non ha fornito i risultati che speravamo. C'è ancora una possibilità di accedere ai playoff a marzo e la nostra responsabilità è assicurarci di avere le condizioni ottimali possibili per raggiungere la fase finale del Mondiale. Riteniamo che per fare ciò sia necessaria una nuova guida sotto forma di un nuovo commissario tecnico", ha dichiarato il presidente della Federazione Calcistica Svedese, Simon Åström.

Il commento del Direttore Sportivo, Kim Källström:

– "Abbiamo un gruppo di giocatori in cui crediamo molto e vogliamo creare nuove opportunità affinché possano esprimersi al meglio. Crediamo che questa squadra possa qualificarsi per il Mondiale se la possibilità di accedere ai playoff sarà disponibile a marzo. Desidero cogliere l'occasione per ringraziare Jon per questo periodo. Jon è sempre stato professionale nei rapporti con i giocatori, con i leader dello staff della Nazionale e con la SvFF. È sempre triste separarsi, ma il calcio si basa sui risultati e siamo arrivati a un punto in cui i risultati non sono stati all'altezza".

Il lavoro per trovare un nuovo commissario tecnico per la Nazionale maschile, così come la revisione dello staff esistente, inizia immediatamente. La SvFF fornirà ulteriori aggiornamenti su come verrà strutturato e proseguirà tale lavoro".