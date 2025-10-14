Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Svezia, Mondiale a rischio ma Tomasson non si dimette dopo il flop: "Ho un contratto"

© foto di www.imagephotoagency.it
Un punto in quattro partite e solo due gol segnati. Le sconfitte contro Kosovo e Svizzera hanno acceso il malcontento in Svezia e ora la posizione del commissario tecnico Jon Dahl Tomasson è seriamente in bilico.

Il tecnico danese, però, non ha alcuna intenzione di dimettersi. "Ho un contratto con la federazione e siamo nel pieno delle qualificazioni. Il risultato di stasera è terribile, ma resto concentrato", ha dichiarato a Viaplay dopo la partita persa in casa contro Kosovo. Pressato nuovamente sulla possibilità di lasciare, Tomasson ha ribadito in conferenza: "Non intendo dimettermi. Conto di restare e di invertire la rotta. Credo ancora di avere la squadra con me".

Il CT ammette le difficoltà, ma difende il proprio lavoro: "Non penso che i giocatori dubitino della tattica, ma non siamo stati abbastanza bravi". Anche gli attaccanti Viktor Gyökeres e Alexander Isak hanno espresso solidarietà all’allenatore, assumendosi parte delle responsabilità. "Abbiamo fiducia in Tomasson e continueremo a crederci fino alla fine del girone. Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo restare uniti", ha detto Gyökeres. Isak, visibilmente deluso, ha aggiunto: "Siamo estremamente amareggiati. Dobbiamo guardarci allo specchio: nessuno è stato all’altezza, né noi giocatori né il gruppo nel suo insieme. Ma non siamo noi a decidere del futuro dell’allenatore".

La situazione degli scandinavi è disperata: 1 punto in 4 partite, il secondo posto (occupato dal Kosovo) è distante sei lunghezze a due giornate dalla fine del Gruppo B. Grazie alla Nations League, però, la Svezia può partecipare almeno ai playoff continentali.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
