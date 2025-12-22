Miglior allenatore del mondo Iffhs: vince Luis Enrique, Maresca 2°. Orgoglio Conte e Inzaghi
Verdetto emesso. Una giuria internazionale di esperti provenienti da vari Paesi del mondo ha stilato la classifica dei migliori 10 allenatori per la Iffhs (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio), svelando anche il tecnico più votato e dunque ritenuto il primo in assoluto. Come previsto, dopo aver sollevato in cielo con i suoi giocatori ben 6 trofei nel solo 2025, è Luis Enrique il preferito. Si tratta della seconda conferma per l'allenatore del PSG, l'ultima volta nel 2015.
Ma anche in Italia si applaude alla creme de la creme dei tecnici in circolazione in giro per il pianeta calcio. Presenti tre volti noti della Serie A e un ex Parma, ora alla guida di un top club in Premier League. Lo sveliamo di seguito:
1) Luis Enrique (PSG) - 222 punti
2) Enzo Maresca (Chelsea) - 60 punti
3) Hansi Flick (Barcellona) - 57 punti
4) Vincent Kompany (Bayern Monaco) - 42 punti
5) Mikel Arteta (Arsenal) - 21 punti
6) Antonio Conte (Napoli) - 21 punti
7) Simone Inzaghi (Inter - Al Hilal) - 17 punti
8) Xabi Alonso (Bayer Leverkusen - Real Madrid) - 14 punti
9) Abel Ferreira (Palmeiras) - 10 punti
10) Brunoslav Jurcic (Pyramids FC) - 9 punti
10) Filipe Luis (Flamengo) - 9 punti
L'Albo d'Oro
1996 Lippi
1997 Hitzfeld
1998 Lippi
1999 Ferguson
2000 C. Bianchi
2001 Hitzfeld
2002 Del Bosque
2003 C. Bianchi
2004 Mourinho
2005 Mouinho
2006 Rijkaard
2007 Ancelotti
2008 Ferguson
2009 Guardiola
2010 Mourinho
2011 Guardiola
2012 Mourinho
2013 Heynckes
2014 Ancelotti
2015 Luis Enrique
2016 Simeone
2017 Zidane
2018 Zidane
2019 Klopp
2020 Flick
2021 Tuchel
2022 Ancelotti
2023 Guardiola
2024 Ancelotti
2025 Luis Enrique
