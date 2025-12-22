Banda sfida l'ex Atalanta Touré, Coulibaly dal 1': Mali-Zambia, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Mali-Zambia, match valido per la prima giornata di Coppa d'Africa e nel gruppo A insieme a Marocco e Comore. Le Aquile schierano dal primo minuto a centrocampo Coulibaly del Sassuolo, mentre l'ex Atalanta El Bilal Toure (ora in prestito al Besiktas) condurrà i giochi in attacco. In panchina invece Lassana Coulibaly del Lecce, pronto ad entrare a gara in corso per compiere il primo passo in Coppa d'Africa.
Dall'altro lato del ring, nell'undici titolare dello Zambia l'unico 'italiano' presente è Banda del Lecce, altra chiamata del direttore generale Corvino. Fuori invece Liteta del Cagliari, centrocampista di 19 anni da 98 minuti solamente in Serie A e alla ricerca di un rilancio personale.
Mali (3-5-1-1): Diarra; M.Fofana, Diaby, Dante; Nene, W.Coulibaly, Dieng, Sangare, Sinayoko; Doumbia; E.B.Touré.
A disposizione: Mohamed Camara, Mamadou Camara, O. Camara, L.Coulibaly, Diakite, Diarra, Diawara, F. Doucoure, M.Doumbia, Mamadou Doumbia, Gassama, Haidara, Samassa, Sissoko, Traore.
Allenatore: Saintfiet.
Zambia (4-1-3-2): Mwanza; Banda, Chanda, Sakala, Musonda; Cahiwa; L.Banda, Tembo, Gangwa; Daka, Sakala.
A disposizione: O. Chisala, W. Chisala, Chongo, Hamansenya, Kalusa, Lahne, Liteta, Mandanji, Mulenga, F. Musonda, K. Musonda, Mwansa, Phiri, Sabobo, Simukounda.
Allenatore: Sichone.
