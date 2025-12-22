Man United, Amorim sul mercato: "Non commetteremo errori a gennaio, non faremo di fretta"

Il Manchester United sta ancora aspettando una valutazione medica completa per Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese e capitano dei Red Devils è uscito malconcio dal ko contro l'Aston Villa ieri, con un problema al bicipite femorale - secondo prime indiscrezioni della stampa inglese - e ora sembra destinato a saltare alcune partite durante il periodo festivo. L'allenatore, Ruben Amorim, ha commentato questo grattacapo: "Vedrò cosa faremo. Penso che Kobbie Mainoo sia fuori e Bruno sia fuori, quindi vedremo".

Infatti, tra le altre cose, nella lista dei convocati per il match di campionato non è figurato nemmeno Mainoo, per piccoli problemi fisici ravvisati alla vigilia della partita in allenamento. "Troveremo delle soluzioni. Nessuna scusa. Dobbiamo vincere la prossima partita e cercheremo di vincere la prossima partita", ha dichiarato Amorim. L'ex Sporting Lisbona però non cercherà di risolvere i problemi spendendo soldi nella prossima finestra di mercato invernale: “Quello che non possiamo fare è arrivare a gennaio e cercare di fare tutto in fretta, commettere errori e poi dire ‘ecco di nuovo’, con un sacco di errori", ha ammesso.

"Non andrò a parlare con Jason e Omar e dire: ‘Abbiamo bisogno di molti giocatori'. Perché abbiamo un piano", ha dichiarato Amorim. “Se dobbiamo soffrire, il club viene prima. Certo, siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di punti, ma dobbiamo trovare soluzioni e continueremo con il nostro piano. In questo momento si può percepire che faticheremo, ma vedremo. Dobbiamo affrontarlo", il commento a proposito delle assenze per infortunio e di chi, invece, è partito per la Coppa d'Africa.