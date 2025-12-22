Barcellona, Flick allarmato: vuole un difensore a gennaio. Due piste e un'alternativa

C'è preoccupazione al Barcellona. È scattato l'allarme in difesa, tra l'infortunio di Araujo e il lungo stop di Christensen a lasciare in balia del caos il progetto blaugrana. Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano SPORT, per questa ragione mister Hansi Flick ha già lasciato intendere di essere favorevole ad un nuovo acquisto per la retroguardia qualora spuntasse un prospetto interessante, anche se le condizioni economiche complicano molto la scelta.

Stando alla stampa di Barcellona, i nomi al vaglio della dirigenza del club catalano non convincono e si è deciso di aspettare nella speranza di trovare un “gioiello” in prestito sul mercato prima della chiusura della finestra di gennaio. Quantomeno la rottura parziale del crociato di Christensen - con relativo stop per oltre quattro mesi - permette al club di utilizzare l’80% del suo stipendio dall’infortunio fino alla fine della stagione. Finora il direttore sportivo Deco ha negoziato con alcuni giocatori ma in vista dell'estate, tra cui Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Marc Guehi (Crystal Palace), ma dovranno aspettare giugno.

Le soluzioni di emergenza non fanno impazzire i blaugrana, che però avrebbero individuato una possibile soluzione. Si tratta di Marc Bernal, centrocampista 18enne del club, che potrebbe cominciare a giocare più minuto da mediano sganciando così Eric Garcia nel ruolo di centrale difensivo. Ma senza acquisti i timori restano e Flick lo ha fatto presente alla società, prima di salutare per le vacanze di Natale. Intanto la dirigenza del club studia delle possibilità.