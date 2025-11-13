Unai Simon minimizza le polemiche attorno a Yamal: "Meglio che riposi e torni al 100%"

Lunga intervista concessa ai microfoni di Diario AS dal portiere della Nazionale spagnola e dell'Athletic Club, Unai Simon. Queste le sue parole, iniziando dal compagno di nazionalità David Raya, inserito nel FIFA Best XI: "Sono contento per David, che ha fatto una stagione fantastica e sta giocando ad altissimo livello per l'Arsenal. Raya merita sicuramente di essere tra i migliori al mondo".

Sulle polemiche tra Barcellona e Federazione spagnola.

"Dobbiamo attenerci a quanto detto da Luis de la Fuente, ovvero che vuole che i giocatori che arrivano in nazionale siano al 100%. Tutti vogliamo Lamine qui, ma se non può essere al meglio, io, come capitano, sono il primo a preferire che riposi, si riprenda e sia al top a marzo per la finale contro l'Argentina".

Lei stesso ha giocato un Europeo con un infortunio al polso: quanto ha dato fastidio all'Athletic?

"Li ha infastiditi il ​​fatto che fossi tornato, operato e rimasto fuori per cinque mesi. Il piano iniziale che avevo proposto all'Athletic era di operarmi a settembre, fare la riabilitazione e tornare a febbraio. Ma l'allenatore, Ernesto Valverde, aveva un'idea diversa e io l'ho capita perfettamente. Così ho deciso di continuare, rischiando di perdere la fine della stagione e di mettere a repentaglio anche l'Europeo. In ogni caso, sarei dovuto stare fuori per cinque mesi. Lo scenario peggiore per me sarebbe stato non poter continuare a marzo, nella stagione in cui ho vinto il Trofeo Zamora e abbiamo vinto la Coppa del Re con l'Athletic e l'Europeo con la nazionale. Ma ho perseverato, ho fatto il sacrificio: è stata una decisione personale che ho preso e non me ne pento".

Cosa sta succedendo a Nico Williams?

"Il problema è che Nico soffre di pubalgia e questo gli impedisce di giocare con la stessa intensità che lui e l'allenatore desiderano. Vincere a Maiorca era importante, ma Nico si è infortunato anche in quella partita e ha perso l'intera settimana di allenamento. Schierarlo domenica contro l'Oviedo è stata una mossa rischiosa, ma alla fine ha vinto la partita da solo. Vale anche la pena ricordare che questa settimana, pur non essendo con la nazionale, sarà a Bilbao, per prendersi cura di sé e tornare in piena forma".