Crystal Palace, Wharton: "Glasner vive per il calcio. Ci dà le istruzioni per battere chiunque"

Adam Wharton ha raccontato ai microfoni di The Athletic la sua esperienza di crescita sotto la guida di Oliver Glasner, sottolineando l’impatto che l’allenatore del Crystal Palace sta avendo sulla sua formazione, mentre si prepara a tornare con la nazionale inglese per le due sfide di qualificazione alla Coppa del Mondo: "È un allenatore di altissimo livello. Si confronta con alcuni dei migliori allenatori ogni settimana e non credo ci sia stata una partita in cui non ci abbia fornito una soluzione per superare anche le squadre più forti".

Il centrocampista ha poi evidenziato la grande attenzione di Glasner per i dettagli e la preparazione tattica: “Il modo in cui gestisce le situazioni durante le partite, gli allenamenti, l’analisi sugli avversari, il recupero… ogni aspetto. Tutto questo ci facilita enormemente. Interrompe le sessioni anche solo per spiegare il corretto posizionamento del corpo, assicurandosi che tutti capiscano. È molto preciso".

Wharton ha anche sottolineato la passione del suo allenatore: “Ha un entusiasmo incredibile: ama il calcio, l’adrenalina delle partite e degli allenamenti. A volte si lascia prendere troppo, e lo ammette lui stesso. Ma è parte di ciò che lo rende speciale: vive per il calcio, per allenare, per osservare e per migliorare. Prima di una partita di Coppa di Lega ci chiede se vogliamo semplicemente riposarci e concentrarci sulla Premier o sulla Conference League. Ma non è quello che vogliamo fare. Nessuno credeva che potessimo vincere qualcosa l’anno scorso, e invece ci siamo riusciti. Ora abbiamo ancora più fiducia".