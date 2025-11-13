Messi per sempre simbolo del Camp Nou. Il Barcellona pensa ad una statua nel nuovo stadio

Durante la presentazione del libro “Jo vaig viure a la Masia” (“Ho vissuto a La Masia”) del giornalista Xavi Torres, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha rivelato che il club sta pianificando di erigere una statua in onore di Lionel Messi nel futuro Camp Nou: “Messi sarà sempre legato al Barça; sa che le porte gli sono sempre aperte. Gli portiamo un rispetto assoluto e merita il miglior tributo che il Barcellona possa offrirgli,” ha dichiarato Laporta. “Dovrebbe avere una statua al Camp Nou, come Cruyff e Kubala. È uno di quei giocatori iconici che hanno lasciato un segno indelebile. Ne abbiamo parlato nel consiglio di amministrazione e ci stiamo lavorando. La famiglia deve essere d’accordo, ma sono certo che tutti i tifosi del Barça la desidererebbero. Quando avremo il progetto definitivo, la proporremo: sarà un omaggio che tutti noi, come tifosi, ameremo".

L’annuncio del presidente blaugrana è arrivato quasi in contemporanea con la visita a sorpresa di Messi al Camp Nou. Nei giorni scorsi, infatti, l’argentino ha confessato che gli piacerebbe tornare a Barcellona, e non solo per ricevere un riconoscimento ufficiale. L’episodio ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi e le speculazioni su un possibile ritorno.

Laporta ha anche raccontato i retroscena della visita di Messi, spiegando che non era stata annunciata: “Non ci aveva avvisato delle sue intenzioni. Mi è sembrato un gesto di orgoglio barcellonese, un atto amichevole e spontaneo. Con Messi abbiamo un buon rapporto. Lo amiamo qui, questa è casa sua e lui lo sa. È giusto che riceva l’omaggio più bello del mondo. Penso che sarà qualcosa di meraviglioso".