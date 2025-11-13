Ineluttabile Mbappé: fa 400 gol in carriera e va a -2 da Giroud tra i marcatori della Francia
Kylian Mbappé continua ad arricchire il suo tabellino. L’attaccante del Real Madrid, schierato titolare questa sera da Deschamps nella sfida di qualificazione contro l’Ucraina, non ha deluso le aspettative e una doppietta e un assist ha trascinato i Bleus al successo per 4-0.
Con questa prestazione, Mbappé ha ulteriormente migliorato le sue statistiche con la nazionale francese: ora conta 55 gol (a soli due lunghezze dal recordman Olivier Giroud, fermo a 57) e 35 assist complessivi.
Ma non solo: grazie ai due gol realizzati contro l’Ucraina, il fuoriclasse francese ha raggiunto il traguardo dei 400 gol in carriera tra club e nazionale, un numero straordinario per un giocatore di appena 26 anni.
