Un uomo ha aggredito Rubiales e gli ha lanciato addosso delle uova. Ma è suo zio

Un uomo ha tentato di aggredire Luis Rubiales quest'oggi durante la presentazione del libro dell'ex presidente della Federazione calcistica spagnola all'Espacio Eventiz di Madrid. L'aggressore gli ha lanciato tre uova, dopodiché Rubiales si è alzato e lo ha inseguito. La sicurezza ha impedito che la situazione degenerasse, nonostante i momenti di tensione. L'uomo è stato arrestato e portato via dalla polizia.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Luis Rubiales dopo l'incidente, l'aggressore era suo zio, fratello minore di suo padre, anch'egli di nome Luis Rubiales, che lui stesso aveva riconosciuto. "È sempre stato un piantagrane", ha detto Rubiales riferendosi allo zio, che è stato immobilizzato, portato fuori dalla stanza e successivamente arrestato dalla polizia. L'uomo era già stato arrestato per danneggiamento alla proprietà, avendo rotto una zanzariera del valore di 20.000 euro.

Nella giornata di oggi Rubiales ha presentato il suo libro "Kill Rubiales" in un evento che comprendeva una sessione di domande e risposte e la consueta sessione di autografi.