Maresca sfodera Estevao e George, Garnacho out: Qarabag-Chelsea, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Qarabag-Chelsea, match valido per il quarto turno di League Phase di Champions League. Enzo Maresca è a Baku per sfidare la formazione azera con una linea titolare ritoccata rispetto all'ultima uscita vincente contro il Tottenham. Tanto turnover e possibilità per il 19enne George in attacco al posto di Joao Pedro, che scala alle spalle del centravanti inglese e al fianco del classe 2007 brasiliano Estevao, con Gittens sull'altro lato. Reece James, il capitano, non può mancare mentre Delap resta fuori.
Formazioni ufficiali
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; P.Bicalho, Jankovic; Kady, Leandro Andrade, Zoubir; Duran.
Allenatore: Gurbanov.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Hato, Cucurella; Lavia, A.Santos; Estevao, Joao Pedro, Gittens; T.George.
A disposizione: Jorgensen, Merrick, Fernandez, Delap, Chalobah, Caicedo, Gusto, Fofana, Acheampong, Guiu, Buonanotte, Garnacho.
Allenatore: Maresca.
Champions League, le gare di oggi
18:45 - Pafos vs Villarreal
18:45 - Qarabag vs Chelsea
21:00 - Ajax vs Galatasaray
21:00 - Benfica vs Leverkusen
21:00 - Club Brugge vs Barcellona
21:00 - Inter vs Kairat Almaty
21:00 - Manchester City vs Dortmund
21:00 - Marsiglia vs Atalanta
21:00 - Newcastle vs Ath. Bilbao
Champions League, i risultati di ieri
Napoli – Francoforte 0-0
Slavia Praga – Arsenal 0-3
32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)
Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1
39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)
Bodo/Glimt – Monaco 0-1
43' Balogun (M)
Juventus – Sporting Lisbona 1-1
12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Liverpool – Real Madrid 1-0
61' Mac Allister (L)
Olympiakos – PSV 1-1
17' Martins (O), 92' Pepi (P)
PSG – Bayern Monaco 1-2
4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)
Tottenham – FC Copenhagen 4-0
19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)
2. Arsenal 12 (dr +11)
3. PSG 9 (dr +9)
4. Inter 9 (dr +9)*
5. Real Madrid 9 (dr +6)
6. Liverpool 9 (dr +5)
7. Tottenham 8 (dr +5)
8. Borussia Dortmund 7 (dr +5)*
9. Manchester City 7 (dr +4)*
10. Sporting Lisbona 7 (dr +3)
11. Newcastle 6 (dr +6)*
12. Barcellona 6 (dr +5)*
13. Chelsea 6 (dr +3)*
14. Atletico Madrid 6 (dr +1)
15. Qarabag 6 (dr +1)*
16. Galatasaray 6 (dr -1)*
17. PSV 5 (dr +2)
18. Monaco 5 (dr -2)
19. Atalanta 4 (dr -3)*
20. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)
21. Napoli 4 (dr -5)
22. Marsiglia 3 (dr +2)*
23. Juventus 3 (dr -1)
24. Club Brugge 3 (dr -2)*
25. Athletic Bilbao 3 (dr -3)*
26. Royale Union SG 3 (dr -8)
27. Bodo/Glimt 2 (dr -3)
28. Pafos 2 (dr -4)*
29. Bayer Leverkusen 2 (dr -5)*
30. Slavia Praga 2 (dr -6)
31. Olympiakos 2 (dr -7)
32. Villarreal 1 (dr -3)*
33. Copenaghen 1 (dr -8)
34. Kairat Almaty 1 (dr -8)*
35. Benfica 0 (dr -5)*
36. Ajax 0 (dr -10)*
*una gara in meno