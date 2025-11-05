Chelsea, Maresca spiega: "George titolare? Merita un'opportunità. Messaggio a Delap chiaro"

Il calcio d'inizio a Baku tra Qarabag e Chelsea dista solo qualche minuto, ma nel pre-partita l’allenatore dei Blues, Enzo Maresca, ha parlato a TNT Sports: "Siamo arrivati all’una di notte, ma è stato tutto veloce. Speriamo di fare una buona partita e di vincerla", ha raccontato il tecnico italiano a proposito del viaggio intrapreso per raggiungere l'Azerbaigian.

Sui cambi operati nella linea titolare: "Cerchiamo di proteggere alcuni giocatori e di provare a vincere la partita", ha risposto in modo breve a proposito dei punti fermi risparmiati questa sera. Sul dispiegamento di Tyrique George, classe 2006 prescelto come numero 9: "Ty sta facendo bene. L’abbiamo detto molte volte, è molto giovane e deve migliorare in molti aspetti, ma merita un’opportunità". Una bocciatura conseguente invece per Liam Delap, finito in panchina: "Il messaggio per Liam è abbastanza chiaro. Abbiamo tante partite, segnerà gol e giocherà spesso".

Una chiosa infine sul Qarabag e cosa debba aspettarsi il Chelsea: "Sono una squadra molto forte. Speriamo che non ci sorprendano. Una buona squadra, ben organizzata e che sta facendo molto bene in Champions League".

Formazioni ufficiali

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; P.Bicalho, Jankovic; Kady, Leandro Andrade, Zoubir; Duran.

Allenatore: Gurbanov.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Hato, Cucurella; Lavia, A.Santos; Estevao, Joao Pedro, Gittens; T.George.

A disposizione: Jorgensen, Merrick, Fernandez, Delap, Chalobah, Caicedo, Gusto, Fofana, Acheampong, Guiu, Buonanotte, Garnacho.

Allenatore: Maresca.