Infermeria piena, il Real Madrid trema: domani esami per Valverde dopo l'infortunio

Problemi anche per il Real Madrid. Infatti, Federico Valverde - secondo quanto appurato dal quotidiano MARCA - si sottoporrà nella giornata di domani ad esami medici dopo aver alzato bandiera bianca ieri contro il Liverpool al minuto 90 per aver avvertito fastidi all’adduttore della gamba destra. Stando ai colleghi spagnoli, si tratterebbe di un problema muscolare, ma il club di Florentino Perez intende vederci chiaro sulla questione e avere una diagnosi chiara.

Intanto, Xabi Alonso può tirare un sospiro di sollievo: recuperato Trent Alexander-Arnold per il ruolo di terzino destro, in questa maniera l'infortunio di Carvajal (fuori fino al 2026) non peserà sulle scelte sul binario destro. L’inglese ha disputato alcuni minuti davanti ai suoi ex tifosi, che lo hanno accolto con una sonora fischiata al suo ingresso in campo ad Anfield. Intanto però l'infermeria trabocca: Mastantuono non è a disposizione per pubalgia, Rudiger soffre di una lesione al muscolo della coscia, Alaba ad un polpaccio invece.

Valverde ha parlato ai media dopo la sconfitta contro il Liverpool e ha confermato che non si è trattato di mancanza di atteggiamento: "È stata una mancanza di concentrazione nel marcare le palle inattive loro, sapevamo che erano molto forti e che entravano con grande intensità. Dovevamo prestare molta più attenzione. Courtois? Abbiamo uno dei migliori portieri del mondo, se non il migliore. E alla fine, questo è il calcio".