David Luiz dal 1', Renato Veiga insostituibile: Pafos-Villarreal, le formazioni ufficiali

Sono state annunciate anche le formazioni ufficiali di Pafos-Villarreal, secondo match previsto per le 18:45 e valido per il quarto turno di League Phase in Champions League. Il Pafos conta sull'esperienza macinata da David Luiz in carriera tra Chelsea, PSG e Arsenal ma anche le numerose presenze raggiunte con la nazionale brasiliana.

Lato Marcelino, il Submarino Amarillo conta sull'ex Juventus Renato Veiga (ormai una certezza) in difesa, estromesso invece l'ex Inter Buchanan. In avanti tandem offensivo con Ayoze Perez-Mikautadze.

PAFOS (4-3-3): Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Sema; Sunjic, Goldar, Pepe; Orsi, Dragomir, Quina.

Allenatore: Carcedo.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pépé, Parejo, Gueye, Moleiro; A.Perez, Mikautadze.

A disposizione: Tenas, Altimira, Rafa Marin, Solomon, Gerard Moreno, Akhomach, Comesana, Partey, Buchanan, Oluwaseyi, Pedraza, Navarro.

Allenatore: Marcelino.

Champions League, le gare di oggi

18:45 - Pafos vs Villarreal

18:45 - Qarabag vs Chelsea

21:00 - Ajax vs Galatasaray

21:00 - Benfica vs Leverkusen

21:00 - Club Brugge vs Barcellona

21:00 - Inter vs Kairat Almaty

21:00 - Manchester City vs Dortmund

21:00 - Marsiglia vs Atalanta

21:00 - Newcastle vs Ath. Bilbao

Champions League, i risultati di ieri

Napoli – Francoforte 0-0

Slavia Praga – Arsenal 0-3

32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)

Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1

39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)

Bodo/Glimt – Monaco 0-1

43' Balogun (M)

Juventus – Sporting Lisbona 1-1

12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)

Liverpool – Real Madrid 1-0

61' Mac Allister (L)

Olympiakos – PSV 1-1

17' Martins (O), 92' Pepi (P)

PSG – Bayern Monaco 1-2

4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)

Tottenham – FC Copenhagen 4-0

19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)

2. Arsenal 12 (dr +11)

3. PSG 9 (dr +9)

4. Inter 9 (dr +9)*

5. Real Madrid 9 (dr +6)

6. Liverpool 9 (dr +5)

7. Tottenham 8 (dr +5)

8. Borussia Dortmund 7 (dr +5)*

9. Manchester City 7 (dr +4)*

10. Sporting Lisbona 7 (dr +3)

11. Newcastle 6 (dr +6)*

12. Barcellona 6 (dr +5)*

13. Chelsea 6 (dr +3)*

14. Atletico Madrid 6 (dr +1)

15. Qarabag 6 (dr +1)*

16. Galatasaray 6 (dr -1)*

17. PSV 5 (dr +2)

18. Monaco 5 (dr -2)

19. Atalanta 4 (dr -3)*

20. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)

21. Napoli 4 (dr -5)

22. Marsiglia 3 (dr +2)*

23. Juventus 3 (dr -1)

24. Club Brugge 3 (dr -2)*

25. Athletic Bilbao 3 (dr -3)*

26. Royale Union SG 3 (dr -8)

27. Bodo/Glimt 2 (dr -3)

28. Pafos 2 (dr -4)*

29. Bayer Leverkusen 2 (dr -5)*

30. Slavia Praga 2 (dr -6)

31. Olympiakos 2 (dr -7)

32. Villarreal 1 (dr -3)*

33. Copenaghen 1 (dr -8)

34. Kairat Almaty 1 (dr -8)*

35. Benfica 0 (dr -5)*

36. Ajax 0 (dr -10)*

*una gara in meno