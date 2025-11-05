Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
David Luiz dal 1', Renato Veiga insostituibile: Pafos-Villarreal, le formazioni ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:57
Sono state annunciate anche le formazioni ufficiali di Pafos-Villarreal, secondo match previsto per le 18:45 e valido per il quarto turno di League Phase in Champions League. Il Pafos conta sull'esperienza macinata da David Luiz in carriera tra Chelsea, PSG e Arsenal ma anche le numerose presenze raggiunte con la nazionale brasiliana.

Lato Marcelino, il Submarino Amarillo conta sull'ex Juventus Renato Veiga (ormai una certezza) in difesa, estromesso invece l'ex Inter Buchanan. In avanti tandem offensivo con Ayoze Perez-Mikautadze.

PAFOS (4-3-3): Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Sema; Sunjic, Goldar, Pepe; Orsi, Dragomir, Quina.
Allenatore: Carcedo.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pépé, Parejo, Gueye, Moleiro; A.Perez, Mikautadze.
A disposizione: Tenas, Altimira, Rafa Marin, Solomon, Gerard Moreno, Akhomach, Comesana, Partey, Buchanan, Oluwaseyi, Pedraza, Navarro.
Allenatore: Marcelino.

Champions League, le gare di oggi
18:45 - Pafos vs Villarreal
18:45 - Qarabag vs Chelsea
21:00 - Ajax vs Galatasaray
21:00 - Benfica vs Leverkusen
21:00 - Club Brugge vs Barcellona
21:00 - Inter vs Kairat Almaty
21:00 - Manchester City vs Dortmund
21:00 - Marsiglia vs Atalanta
21:00 - Newcastle vs Ath. Bilbao

Champions League, i risultati di ieri
Napoli – Francoforte 0-0
Slavia Praga – Arsenal 0-3
32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)
Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1
39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)
Bodo/Glimt – Monaco 0-1
43' Balogun (M)
Juventus – Sporting Lisbona 1-1
12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Liverpool – Real Madrid 1-0
61' Mac Allister (L)
Olympiakos – PSV 1-1
17' Martins (O), 92' Pepi (P)
PSG – Bayern Monaco 1-2
4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)
Tottenham – FC Copenhagen 4-0
19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)

CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)
2. Arsenal 12 (dr +11)
3. PSG 9 (dr +9)
4. Inter 9 (dr +9)*
5. Real Madrid 9 (dr +6)
6. Liverpool 9 (dr +5)
7. Tottenham 8 (dr +5)
8. Borussia Dortmund 7 (dr +5)*
9. Manchester City 7 (dr +4)*
10. Sporting Lisbona 7 (dr +3)
11. Newcastle 6 (dr +6)*
12. Barcellona 6 (dr +5)*
13. Chelsea 6 (dr +3)*
14. Atletico Madrid 6 (dr +1)
15. Qarabag 6 (dr +1)*
16. Galatasaray 6 (dr -1)*
17. PSV 5 (dr +2)
18. Monaco 5 (dr -2)
19. Atalanta 4 (dr -3)*
20. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)
21. Napoli 4 (dr -5)
22. Marsiglia 3 (dr +2)*
23. Juventus 3 (dr -1)
24. Club Brugge 3 (dr -2)*
25. Athletic Bilbao 3 (dr -3)*
26. Royale Union SG 3 (dr -8)
27. Bodo/Glimt 2 (dr -3)
28. Pafos 2 (dr -4)*
29. Bayer Leverkusen 2 (dr -5)*
30. Slavia Praga 2 (dr -6)
31. Olympiakos 2 (dr -7)
32. Villarreal 1 (dr -3)*
33. Copenaghen 1 (dr -8)
34. Kairat Almaty 1 (dr -8)*
35. Benfica 0 (dr -5)*
36. Ajax 0 (dr -10)*

*una gara in meno

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
