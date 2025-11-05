Svezia, Potter ha due dubbi: "Bergvall ha avuto una commozione cerebrale". E parla di Isak

Dal 20 ottobre a questa parte ormai, Graham Potter è il nuovo CT della Svezia e per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Svizzera e Slovenia nella finestra delle nazionali di novembre dedicata ha scelto chi farà parte della sua rosa. Due debuttanti avranno la loro occasione: Taha Ali del Malmö FF e Gustav Lundgren del Gais. "Credo che abbiamo scelto un gruppo molto valido, con caratteristiche diverse, cosa di cui abbiamo bisogno", ha dichiarato il neo allenatore in conferenza stampa.

"Ho ricevuto un grande aiuto da Sebastian (Larsson, ndr) e dal resto dello staff, che mi hanno dato una buona visione di come sono andate le precedenti convocazioni. Allo stesso tempo abbiamo osservato il maggior numero possibile di giocatori, per capire cosa dobbiamo aggiungere in vista delle prossime partite".

Tra i giocatori assenti per la prossima convocazione ci sono Viktor Gyokeres (Arsenal), Niclas Eliasson e Dejan Kulusevski (Tottenham), tutti e tre fuori per infortunio. Qualche dubbio c’era anche su Alexander Isak, attaccante del Liverpool alle prese con un problema all’inguine, e su Lucas Bergvall, trequartista degli Spurs che si sta riprendendo da una commozione cerebrale, ma entrambi sono convocati: "Al momento sono disponibili. Lucas ha avuto una commozione cerebrale, ma speriamo possa unirsi a noi quando sarà il momento di giocare. Alex si spera potrà giocare un po’ nel weekend e arriverà in Spagna lunedì (contro la Svizzera, ndr)".

I convocati di Potter

Portieri: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Noel Törnqvist, Jacob Widell Zetterström.

Difensori: Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Carl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf, Ken Sema, Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke.

Centrocampisti/Attaccanti: Taha Ali, Yasin Ayari, Roony Bardghji, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Isac Lidberg, Gustav Lundgren, Benjamin Nygren, Alexander Isak, Lucas Bergvall, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli.